USCIS anuncia nuevos cambios en el examen de ciudadanía

El gobierno de Estados Unidos implementará una “revisión de varios pasos” del proceso de naturalización, que incluirá cambios en los exámenes que los inmigrantes deben aprobar para convertirse en ciudadanos, anunció el miércoles el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

El examen de naturalización ha existido de alguna forma desde principios del siglo XX, según el USCIS, y ha cambiado varias veces a lo largo de las décadas.

Desde entonces, el examen se ha estandarizado y la lista de posibles preguntas está disponible públicamente para que las personas puedan estudiar con antelación. Las preguntas no son de opción múltiple, pero algunas tienen varias respuestas correctas.

La versión 2025 del Examen de Educación Cívica Natural ampliará el número de preguntas posibles de 100 a 128. El examen también será más extenso: los solicitantes de ciudadanía deberán responder 20 en lugar de 10.

Para aprobar, necesitarán 12 respuestas correctas de 20 (el estándar anterior era 6 de 10).

Las preguntas son aproximadamente el 75 % iguales o similares, y el 25 % es contenido nuevo, según el USCIS.

El examen se realizará oralmente por el oficial que realiza la entrevista de ciudadanía. Los oficiales sólo harán tantas preguntas como sean necesarias para determinar si alguien aprobó o reprobó el examen.

En su primer mandato, Trump había instruido a la USCIS reforzar el proceso de naturalización por lo que la agencia presentó un nuevo examen en 2020 más extenso y difícil, que incluye 28 nuevas preguntas.

Pero la Administración del demócrata Joe Biden (2021-2025) echó abajo la prueba propuesta por el gobierno republicano y reinstauró el usado desde 2008.

“Estos cambios cruciales son los primeros de muchos”, dijo en el comunicado el portavoz de USCIS, Matthew Tragesser.

La versión de Trump hace un énfasis mayor en aspectos de la historia y el sistema político de Estados Unidos.

El portavoz subrayó que la Casa Blanca busca garantizar que solo aquellos extranjeros que cumplan con “todos los requisitos” de elegibilidad, incluyendo la capacidad de leer, escribir y hablar inglés, y comprender el gobierno y la educación cívica de EE.UU., puedan naturalizarse, lo que dará la seguridad de que los nuevos ciudadanos “se integrarán plenamente y contribuirán” al desarrollo del país.

USCIS ya ha anunciado varios cambios en el proceso de naturalización, incluyendo el restablecimiento de una rigurosa investigación de antecedentes para los solicitantes y revisiones más estrictas de las excepciones por discapacidad para presentar los exámenes y las entrevistas.

Además, el gobierno de Trump ha instruido que los extranjeros que solicitan la ciudadanía deben demostrar que “han sido y siguen siendo personas de buen carácter moral”.

Los atributos positivos pueden incluir una participación comunitaria activa, logros educativos, vínculos familiares, un historial laboral estable y legal, y una conducta financiera responsable, como el cumplimiento de las obligaciones tributarias, entre otros.

Bajo la nueva política, los funcionarios también pueden ampliar la definición de factores descalificadores, si lo considera el funcionario, como infracciones de tránsito reiteradas

La agencia también está reanudando las entrevistas a vecinos y compañeros de trabajo de los solicitantes de la ciudadanía estadounidense, como parte del proceso de investigación.

USCIS anunció en agosto que investigaría las opiniones y actividades “antiamericanas” de quienes solicitan tarjetas verdes, permisos de trabajo y otros beneficios de inmigración.

El examen de ciudadanía, más largo, es solo “el primero de muchos” cambios en el proceso de naturalización, afirmó el portavoz Tragesser. Se anunciarán más detalles sobre los demás cambios en las próximas semanas y meses.

