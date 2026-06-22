Salario mínimo sube el 1 de julio en Oregon: cuánto cobrarán los trabajadores según la zona

Miles de trabajadores en Oregon recibirán un aumento salarial desde el 1 de julio de 2026, cuando entren en vigor las nuevas tarifas del salario mínimo estatal. A diferencia de otros estados, Oregon no tiene un único salario mínimo para todo su territorio: aplica tres montos distintos según la zona donde se trabaja.

El aumento fue confirmado por la Oficina de Trabajo e Industrias de Oregon, conocida como BOLI, que actualiza las tarifas cada año. Desde 2023, el salario mínimo estándar del estado está vinculado a la inflación, medida por el Índice de Precios al Consumidor.

Cuánto será el salario mínimo en Oregon desde el 1 de julio

A partir del 1 de julio de 2026, los nuevos salarios mínimos serán:

Área metropolitana de Portland: $16.80 por hora.

Tarifa estándar: $15.55 por hora.

Condados no urbanos: $14.55 por hora.

La diferencia se debe al sistema de tres zonas que usa Oregon. El área metropolitana de Portland tiene la tarifa más alta. Los condados no urbanos tienen la más baja. El resto del estado queda bajo la tarifa estándar.

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Por qué Oregon tiene tres salarios mínimos

El sistema busca reflejar diferencias en el costo de vida entre las zonas urbanas, metropolitanas y rurales. Por eso, un trabajador en el área de Portland cobrará más por hora que otro en un condado no urbano, aunque ambos estén dentro del mismo estado.

Según BOLI, desde el 1 de julio de 2027 las tarifas seguirán ajustándose anualmente: la zona de Portland se mantendrá $1.25 por encima del salario estándar, mientras que los condados no urbanos estarán $1 por debajo.

A quiénes aplica el aumento

El nuevo salario mínimo aplica a la mayoría de los trabajadores por hora en Oregon. Los empleadores deberán pagar al menos la tarifa correspondiente a la zona donde se realiza el trabajo, no necesariamente donde vive el empleado o donde está registrada la empresa.

Para trabajadores que se mueven entre distintas zonas, el cálculo puede depender del lugar donde efectivamente desempeñan sus tareas.

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Qué deben revisar los trabajadores

Quienes trabajan en Oregon deberían verificar en qué zona está ubicado su empleo y confirmar que su pago por hora se actualice desde el 1 de julio. También conviene revisar el recibo de sueldo posterior al cambio para asegurarse de que la nueva tarifa fue aplicada correctamente.

El aumento llega en un contexto en el que el costo de vida sigue siendo una preocupación para muchas familias. Para trabajadores de restaurantes, comercios, limpieza, hoteles, cuidados y servicios, la diferencia por hora puede representar un alivio en el presupuesto mensual.

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