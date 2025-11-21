El representante Eric Swalwell contenderá para intentar convertirse en gobernador de California

Eric Michael Swalwell Jr., representante por California, decidió sumarse a la carrera donde otros demócratas participan con el objetivo de convertirse en el reemplazo de Gavin Newsom al frente del gobierno del “Estado Dorado”.

El político originario de Iowa y quien desde hace años ha criticado el desempeño de Donald Trump lanzó su candidatura durante una aparición en un programa transmitido por la cadena de televisión ABC, donde se definió como el hombre que necesita California para liberarla de sus problemas económicos.

“Se necesita un luchador y un protector, alguien que baje los precios y suba los salarios. Estoy listo para llevar esta lucha a casa”, expresó.

Acto seguido, el demócrata de 45 años afirmó tener la capacidad suficiente para hacerle frente a un problema que lleva años agravándose como es el alto coste de vida.

“Podemos decir que somos la cuarta economía más grande del mundo, y lo somos, y me encanta presumir de ello. Pero ¿de qué sirve eso si no puedes permitirte vivir aquí? Por eso, he estado involucrado en estas luchas como concejal en Dublín, como fiscal en Oakland, y enfrentándome al presidente más corrupto de la historia en el Congreso de Estados Unidos”, subrayó.

Eric Swalwell está dispuesto hacerle frente a Donald Trump y su política en contra de los gobernadores demócratas. (Crédito: José Luis Magaña / AP)

En una segunda entrevista otorgada al diario Los Ángeles Times, Swalwell reiteró su inquietud por lograr mejorar la situación financiera de millones de californianos que viven al día.

“La gente tiene miedo y los precios están por las nubes, y veo al próximo gobernador de California con dos tareas: una, mantener al peor presidente de la historia fuera de nuestros hogares, calles y vidas. La segunda es construir lo que yo llamo una nueva California, y eso se centra especialmente en la vivienda y la accesibilidad económica en un estado con la tasa de desempleo más alta del país, donde la edad promedio para comprar una casa por primera vez es de 40 años, y necesitamos reducir esa cifra”, mencionó.

Cabe señalar que la carrera para ser el próximo gobernador de California ha despertado un enorme interés con al menos seis aspirantes esperando entrar en acción: Katie Porter, representante por el 47.º distrito congresional de California; Tom Steyer, multimillonario y excandidato presidencial de 2020; Antonio Villaraigosa, exalcalde de Los Ángeles; Tony Thurmond, superintendente estatal de Educación Pública; y Xavier Becerra, exsecretario de Salud y Servicios Humanos (HHS).

En este sentido, Eric Swalwell también deberá nadar contra corriente, pues muchos demócratas todavía tienen presente que, a finales de 2023, enfrentó señalamientos de haber gastado en viajes y alojamientos lujosos miles de dólares del dinero donado para su campaña.

De hecho, una investigación realizada por Fox News Digital sobre cómo utiliza los recursos obtenidos para fortalecer su imagen, reveló varios gastos excesivos e incluso hasta inexplicables efectuados tan sólo durante el tercer trimestre de dicho año.

Vuelos, rentas de limusinas, yates y estancias en hoteles de lujo fuera de su distrito e incluso en el extranjero, reflejaban el estilo de vida que le agradaba tener.

