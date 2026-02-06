Eric Swalwell revela lo que opinan los republicanos sobre Trump cuando acuden al gimnasio del Congreso

Eric Swalwell, representante por California y quien recientemente lanzó su campaña como aspirante a gobernar dicho estado, afirma haber escuchado cómo varios republicanos se expresan muy mal acerca del presidente Donald Trump mientras acuden a ejercitarse en el gimnasio del Congreso.

Ser miembro del Congreso conlleva ciertos beneficios, como el poder acudir a sus centros de bienestar y gimnasios exclusivos destinados para uso exclusivo.

Sin embargo, durante una entrevista concedida al sitio TMZ, el demócrata Eric Swalwell expuso que algunos políticos conservadores aprovechan sus sesiones de acondicionamiento físico para criticar al jefe de la nación, pues no se atreven a exponerle públicamente sus críticas por temor a ser objeto de represalias.

“Te sorprenderías, la verdad realmente sale a la luz en el gimnasio del Congreso. Los republicanos y los demócratas trabajan juntos, ahí es donde veo quiénes son realmente, y es bastante frustrante, porque hablan del presidente sabiendo que lo que está haciendo está mal”, señaló.

Eric Swalwell prefiere guardarse los nombres de los republicanos que públicamente le aplauden al presidente y por detrás lo critican de manera grosera. (Crédito: Andrew Harnik / AP)

El político originario de Iowa dijo estar convencido de que algunos republicanos prefieren callarse al estar frente al magnate neoyorquino, pues son conscientes de su poder al tener a su disposición a todas las instituciones de gobierno.

“Lo llaman ‘corrupto’, ‘cruel’, ‘escoria’. Ya los he oído decirlo. Se escucha el miedo que sienten en casa: ‘No hables, no seas la amapola más alta del campo’, como dijo uno de ellos. Básicamente, protege a tu familia, porque cuando persigues a este tipo, llega la violencia y las amenazas”, expuso.

Al respecto, Abigail Jackson, portavoz de la Casa Blanca, emitió una declaración para el diario The Hill descalificando los comentarios de Eric Swalwell.

“Nadie cree esto porque nadie cree que pase una cantidad significativa de tiempo en el gimnasio después de publicar su patético video de él mismo luchando por hacer press de banca con un disco a pesar de ser un hombre adulto”, enfatizó.

Aunque Eric Swalwell aspira a relevar a Gavin Newson al frente del gobierno de California deberá nadar contra corriente, pues muchos demócratas todavía tienen presente que, a finales de 2023, enfrentó señalamientos de haber gastado en viajes y alojamientos lujosos miles de dólares del dinero donado para su campaña como representante.

