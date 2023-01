La venganza de McCarthy: eliminará a tres demócratas de alto perfil 

El presidente de la Cámara del Congreso, Kevin McCarthy, confirmó que hará cumplir la promesa que hizo un año y que re-confirmó el pasado mes de noviembre de eliminar a tres demócratas de alto perfil: los representantes Adam Schiff, Eric Swalwell e Ilhan Omar.

En entrevista con la agencia AP, McCarthy indicó que despojaría al trío de sus asignaciones como parte de su promesa de “venganza” para los demócratas que expulsaron a los representantes republicanos Paul Gosar y Marjorie Taylor Green de sus planteles durante el último Congreso.

“Les prometí el año pasado que, como oradora, ya no estará en Asuntos Exteriores, y mantendré esa promesa”, dijo McCarthy a una multitud en la reunión de liderazgo de la Coalición Judía Republicana de 2022 en noviembre pasado.



Schiff y Swalwell, ambos de California, serían destituidos del Comité de Inteligencia de la Cámara mientras que Omar de Minnesota sería expulsado del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, según reveló la agencia.



“Los demócratas han creado algo nuevo en el que seleccionan y eligen quién podría estar en el comité. Nunca en la historia (del Congreso) la mayoría le ha dicho a la minoría quién podría estar en el comité, pero este nuevo estándar, por el que han votado estos demócratas. Si Eric Swalwell no puede obtener una autorización de seguridad en el sector privado, no hay razón por la cual se le debe dar uno para estar en Intel o Seguridad Nacional”, dijo en un tono muy molesto McCarthy en enero del 2022.

