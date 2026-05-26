Julián Quiñones no regresa a la Liga MX, renovó por tres años con el Al-Qadsiah

Julián Quiñones seguirá siendo una de las grandes figuras de la Saudi Pro League. Este lunes, el Al-Qadsiah confirmó la renovación de contrato del delantero mexicano hasta 2029, asegurando la continuidad de su principal referente ofensivo tras una temporada espectacular en el futbol saudí.

La directiva del club decidió extender el vínculo de Quiñones por tres años más, respaldando el enorme impacto que ha tenido desde su llegada en 2024 procedente del América.

Julián Quiñones firma una temporada dominante en Arabia Saudita

El atacante de la Selección Mexicana cerró la campaña 2025-2026 como campeón de goleo de la Saudi Pro League, luego de marcar 33 goles en 31 partidos, además de aportar cuatro asistencias.

Con esas cifras, Julián Quiñones superó a delanteros de talla internacional como Cristiano Ronaldo, Ivan Toney y Karim Benzema, consolidándose como uno de los futbolistas más determinantes del campeonato saudí.

Su rendimiento fue clave para que el Al-Qadsiah se mantuviera como uno de los equipos más competitivos de la liga y fortaleciera sus aspiraciones de pelear por títulos nacionales y asegurar un lugar en la próxima Champions League de Asia.

Los números de Julián Quiñones con Al-Qadsiah impresionan

Desde que aterrizó en Arabia Saudita tras conquistar el bicampeonato de la Liga MX con el América, Quiñones ha firmado estadísticas sobresalientes.

En total, el delantero mexicano acumula 68 partidos oficiales con el Al-Qadsiah, registrando 62 goles y 12 asistencias, números que lo colocan entre los atacantes más productivos y constantes del futbol saudí.

El club considera al seleccionado nacional como pieza fundamental de su proyecto deportivo, razón por la cual aceleró las negociaciones para asegurar su permanencia a largo plazo.

Julián Quiñones no regresa a la Liga MX

En las últimas semanas surgieron rumores sobre un posible regreso de Julián Quiñones a la Liga MX, luego de que distintos reportes señalaran el interés de algunos clubes mexicanos por repatriar al delantero tras su espectacular temporada en Arabia Saudita.

Sin embargo, la renovación de contrato con Al-Qadsiah hasta 2029 prácticamente cierra cualquier posibilidad inmediata de verlo nuevamente en el futbol mexicano. El atacante se mantiene como una de las principales figuras de la Saudi Pro League y el proyecto deportivo del club saudí gira alrededor de su capacidad goleadora y liderazgo ofensivo.

Con su continuidad asegurada y el objetivo de disputar títulos internacionales, el seleccionado mexicano apunta a mantenerse varios años más lejos de la Liga MX.

Quiñones ya se incorporó al Tri

Tras concretar la renovación y conquistar el título de goleo, Julián Quiñones ya se reportó con la Selección Mexicana, donde comenzará su preparación rumbo a la próxima Copa del Mundo.

El delantero vive uno de los mejores momentos de su carrera y apunta a convertirse en un elemento importante para el ataque del Tricolor de cara al máximo torneo internacional.

La continuidad de Quiñones en Arabia Saudita también representa estabilidad y ritmo competitivo para el futbolista mexicano, quien llegará en gran nivel a los próximos compromisos de la selección nacional.

La Selección Nacional de México informa: pic.twitter.com/wQkJyeAmw7 — Selección Nacional (@miseleccionmx) May 25, 2026

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