El “Vasco” Aguirre tiene la lista abierta, pero el Chino Huerta y Luis Chávez la habrían cerrado.

Si el diablo no mete la cola de última hora, todo indica que Luis Chávez del Dínamo de Rusia y César “Chino” Huerta del Anderlecht de Bélgica, serían los dos últimos jugadores que cerraron la lista de 26 convocados de México para el Mundial que el próximo lunes dará a conocer el técnico Javier Aguirre.

Esta versión contradice un poco el discurso de Aguirre de este viernes en Pasadena, California, en el sentido de que el partido contra Australia de este sábado en el Rose Bowl servirá para dar el último toque a la relación de jugadores convocados.

LOS 26 DEL VASCO

Se acabó el misterio y de no pasar nada raro el domingo se hará oficial que estos son los 26 mundialistas elegidos por el Vasco Aguirre. pic.twitter.com/bCv6g3o0qa — david medrano felix (@medranoazteca) May 30, 2026

Pero frente a dicha versión, se asegura que tanto Kevin Castañeda y Jesús Alejandro Gómez, de los Xolos ya fueron informados de que no serán convocados para la justa mundialista, por lo cual fueron convocados César Huerta y Luis Chávez, que fueron dos de los jugadores que se incorporaron al último a la concentración del Tricolor.

Con esta versión también quedaron descartados los llamados de Carlos Rodríguez de Cruz Azul, Jordan Carrillo de Pumas y Marcel Ruiz del Toluca, que tenían todavía opciones de ser tomados en cuenta por su gran labor en la liguilla por el título que concluyó la semana pasada.

¡LA LISTA SIGUE ABIERTA!???



"Podemos tomar jugadores de cualquier parte, vimos la liguilla y tomaremos una decisión, es la parte más compleja. Genera siempre polémica porque faltará y sobrará gente seguramente"



??Javier Aguirre, D.T. de la Selección Nacional de México pic.twitter.com/V4X7OHt6Yn — Claro Sports (@ClaroSports) May 30, 2026

Tampoco apareció en la lista Germán Berterame de Inter Miami de la Major League Soccer (MLS), quien perdió la carrera con la Hormiga González, quien tuvo un gran desarrollo con las Chivas y se ganó a pulso su convocatoria.

Richard Ledezma, que no pudo cerrar con fuerza para convencer al cuerpo técnico de la selección de ser el hombre indicado por encima de Jorge Sánchez, sobre todo porque sabe jugar muy bien al frente, pero con muchas dudas a la hora de defender.

La supuesta lista

La supuesta lista que se dará a conocer en forma oficial el próximo lunes quedará conformada de la siguiente manera: Porteros: Raúl Rangel (Chivas), Carlos Acevedo (Santos Laguna) y Guillermo Ochoa (AEL Limassol).

¡LA POSIBLE LISTA FINAL DE MÉXICO PARA EL MUNDIAL 2026! ???



De acuerdo con Enrique Martínez, nuestro reportero de Selección, esta sería la lista definitiva de 26 jugadores que elegiría Javier Aguirre para representar a México en la Copa del Mundo 2026 ??. La convocatoria aún? pic.twitter.com/Fb50zVPHmI — MedioTiempo (@mediotiempo) May 30, 2026

Defensas: Israel Reyes (América), Jorge Sánchez (PAOK de Grecia), César Montes (Lokomotiv), Edson Álvarez (West Ham United), Johan Vázquez (Genoa), Jesús Gallardo (Toluca) y Mateo Chávez (AZ Alkmaar).

Mediocampistas: Erik Lira (Cruz Azul), Luis Romo (Chivas), Obed Vargas (Atlético de Madrid), Gilberto Mora (Xolos), Luis Chávez (Dínamo), Álvaro Fidalgo (Betis), Brian Gutiérrez (Chivas), Orbelín Pineda (AEK Grecia).

Delanteros: Guillermo Martínez (Pumas), Raúl Jiménez (Fulham), Santiago Giménez (AC Milan), Armando González (Chivas), Roberto Alvarado (Chivas), César Huerta (Anderlecht), Julián Quiñones (Al Kadisyah) y Alexis Vega (Toluca).

Doce repetirán en el Mundial

En caso de que se concrete esta lista, doce jugadores repetirían como mundialistas después de haber sido convocados para Qatar 2022, como el caso de Guillermo Ochoa, Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vázquez, Jesús Gallardo, Orbelín Pineda, Edson Álvarez, Luis Romo, Luis Chávez, Alexis Vega, Roberto Alvarado y Raúl Jiménez.

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