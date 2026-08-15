Disney da el primer vistazo a sus próximos proyectos: así lucen “Coco 2” y “Frozen 3”

El Centro de Convenciones de Anaheim en California se llenó de miles de fanáticos emocionados por conocer las futuras apuestas de Disney. Y la edición 2026 de D23 no decepcionó al develar los proyectos que el gigante del entretenimiento tiene alineados para los próximos años.

Uno de los anuncios que desató revuelo en redes sociales fue el de la aclamada cinta “Coco 2”, la cual llegará a los cines en noviembre de 2029. El encargado de compartir algunos detalles sobre la trama fue el actor Benjamin Bratt, quien da voz en inglés al personaje ‘Ernesto de la Cruz’.

Sobre el regreso de esta historia, el histrión afirmó que no hay mayor felicidad que traer de vuelta una historia que “caló profundo en el corazón de la cultura mexicana y el público internacional”.

Para calentar motores, Disney presentó las primeras imágenes de ‘Miguel’, quien se encuentra en la etapa de la adolescencia cuando los eventos de la secuela tienen lugar. En el panel también se dijo que la película continuará explorando la iconografía y el significado de la festividad del Día de Los Muertos.

Además de hablar de “Coco 2”, el gigante del entretenimiento develó la tercera entrega de “Frozen” con un clip en el que se aprecia a las hermanas “Elsa” y “Anna” enfrascarse en una nueva aventura. Por si fuera poco, se anunció el regreso de sus superhéroes estrella con “Los Increíbles 3″, programada para 2028.

En medio de la expectativa que se ha generado con la cinta live-action de “Enredados”, D23 fue el escenario elegido para compartir las primeras imágenes oficiales del elenco, incluyendo un vistazo inédito a Kathryn Hahn en su papel de “Mother Gothel”.

Además de las historias previamente mencionadas, Disney confirmó el desarrollo de producciones como: “Star Wars: Starfighter”, “The Simpsons Movie 2”, “Ice Age: Boiling Point” y “Bluey: The Movie”.

Pese a la gran cantidad de detalles revelados el pasado 14 de agosto, la “D23: The Ultimate Disney Fan Event 2026” promete seguir sorprendiendo al público. Al evento le restan dos días de paneles con actores, directores y creativos invitados; la cita concluye el domingo 16 de agosto, en Anaheim, California.

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