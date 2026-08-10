Demi Lovato hará un cameo en “Camp Rock 3”

Demi Lovato retomará su icónico papel de Mitchie Torres en “Camp Rock 3”. La información fue confirmada por la directora de la cinta Verónica Rodríguez a The Hollywood Reporter. La noticia llega apenas días antes del estreno de la película, programado para el 13 de agosto en Disney Channel, seguido de su llegada a Disney+ al día siguiente.

Aunque inicialmente se había anunciado que Lovato participaría únicamente como productora ejecutiva junto a los Jonas Brothers, su cameo en pantalla supone una grata sorpresa para los seguidores de la franquicia. La artista retoma el personaje que la lanzó al estrellato hace 18 años, cuando la película original se estrenó en 2008.

El regreso de Lovato a su papel más emblemático no es el único guiño nostálgico que prepara la película. Los Jonas Brothers también vuelven a la franquicia como productores ejecutivos y retomando sus personajes de “Connect 3”: Shane Gray (Joe Jonas), Nate Gray (Nick Jonas) y Jason Gray (Kevin Jonas).

Asimismo, Maria Canals-Barrera regresa como Connie, la madre de Mitchie, que ahora tiene un papel más relevante en la trama.

Qué esperar de “Camp Rock 3”

La sinopsis oficial de la película revela que la historia se centrará en la banda “Connect 3”, que, tras perder a su acto telonero para una gran gira de reunión, regresa al Campamento Rock en busca de nuevo talento. La competencia entre los campistas por abrir para su banda favorita pondrá a prueba amistades y dará lugar a “alianzas inesperadas, revelaciones y romances”.

La nueva generación de campistas estará liderada por Liamani Segura y Malachi Barton. El reparto se completa con Lumi Pollack, Sherry Cola, Hudson Stone, Casey Trotter, Brooklynn Pitts y Ava Jean.

Rodríguez dirige la película a partir de un guion de Eydie Faye, con coreografía de Jamal Sims. El equipo de producción ejecutiva incluye a Tim Federle, Betsy Sullenger, Spencer Berman y Gary Marsh, además de Lovato y los Jonas Brothers .

Un fenómeno televisivo

La franquicia “Camp Rock” dejó una huella imborrable en la cultura pop. La primera película, estrenada en 2008, se convirtió en la segunda película original más vista de Disney Channel, solo superada por “High School Musical 2”. Actualmente, mantiene la tercera posición, por detrás de “High School Musical 2” y “Wizards of Waverly Place: The Movie” .

La secuela, “Camp Rock 2: The Final Jam” (2010), fue la película más exitosa de Disney Channel ese año. En conjunto, ambas entregas han acumulado más de 535 millones de horas de visualización hasta la fecha , lo que demuestra el impacto duradero de esta historia musical.

“Camp Rock 3” se estrenará el jueves 13 de agosto a las 08:00 ET/PT en Disney Channel, y estará disponible en Disney+ a partir del viernes 14 de agosto.

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