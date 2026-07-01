El nuevo adelanto de “Camp Rock 3” ya está aquí

“Camp Rock 3” sacudió las redes sociales al lanzar el primer vistazo al regreso de los Jonas Brothers como la banda “Connect 3” dentro de la aclamada historia de Disney.

Fue durante la mañana de este 1 de julio que las plataformas de YouTube y X difundieron el teaser de la tercera entrega de la franquicia que le dio fama internacional a Demi Lovato por allá del 2008.

En apenas 58 segundos, Disney se las arregló para emocionar al público con la primera imagen de Kevin, Nick y Joe Jonas en sus personajes de Jason, Nate y Shane Grey, respectivamente.

Asimismo, el breve audiovisual mostró que la estética del pintoresco campamento de música se mantiene intacta. Por si fuera poco, confirmó el regreso de ‘Connie Torres’, mamá de ‘Mitchie Torres’ (Demi Lovato), interpretada por Maria Canals-Barrera.

Sin embargo, una de las ausencias en pantalla que llamó la atención de los fans fue la de Demi Lovato. Tal y como se mencionó meses atrás, la actriz y cantante estadounidense limitará su participación en el proyecto en el área de producción ejecutiva.

Aunque poco se sabe sobre la trama que seguirá “Camp Rock 3”, el adelanto muestra los rostros de los actores que se incorporan al elenco: Liamani Segura, Hudson Stone, Malachi Barton, Lumi Pollack, Casey Trotter, Brooklynn Pitts, Ava Jean y Sherry Cola.

Junto a las primeras imágenes, se reveló la fecha de estreno de “Camp Rock 3” desde Disney y Disney Plus. Será el 13 de agosto en el canal Disney Channel y a partir del 14 de agosto desde la plataforma de streaming.

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