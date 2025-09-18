Disney anuncia la producción de Camp Rock 3 con el regreso de los Jonas Brothers

Disney hizo vibrar a una generación entera al confirmar oficialmente la producción de ‘Camp Rock 3’, la tan esperada tercera entrega de la icónica franquicia juvenil que conquistó corazones a finales de los años 2000. La primera película de ‘Camp Rock’ se estrenó en el 2008 y la siguiente salió en el 2010.

La nueva cinta promete transportar a los fans de vuelta al mágico escenario del Campamento Rock, donde la música, la amistad y los sueños se entrelazan una vez más.

Los Jonas Brothers vuelven al escenario

Joe, Nick y Kevin Jonas retoman sus papeles como los hermanos Shane, Nate y Jason Gray, integrantes de la banda ficticia ‘Connect 3’.

Su regreso no solo es un homenaje a los fans originales, sino el eje central de la nueva trama: tras perder la oportunidad de abrir en una importante gira, los hermanos regresan al campamento que los vio nacer como artistas… y descubrirán allí a la próxima gran promesa musical.

Aunque Demi Lovato, quien interpretó a Mitchie Torres en las dos primeras películas, no aparecerá frente a las cámaras, su huella sigue presente: Lovato participará como productora ejecutiva, asegurando que el espíritu original de ‘Camp Rock’ se mantenga vivo en esta nueva etapa.

Además, Maria Canals-Barrera vuelve como Connie Torres, la madre de Mitchie, reforzando los lazos con el universo original y ofreciendo un puente emocional entre generaciones.

Por supuesto, estarán nuevos personajes que serán capaces de crear sus propias historias, por ello se unirán Sherry Cola, Liamani Segura, Malachi Barton, Lumi Pollack, Hudson Stone, Casey Trotter, Brooklynn Pitts y Ava Jean.

¿Cuándo se estrenará?

Aunque la producción ya está en marcha, Disney+ aún no ha revelado la fecha de estreno. Pero una cosa es segura: el hashtag #CampRock3 ya está sonando fuerte en redes sociales, y los fans no paran de preguntar: ¿Volvemos al campamento? —y la respuesta es un rotundo: ¡SÍ!

