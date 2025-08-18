Emily Blunt sorprendió con un cambio de look en el set de The Devil Wears Prada 2

Emily Blunt sorprendió a todos con un radical cambio de look en el set de The Devil Wears Prada 2, cuyo rodaje comenzó el mes pasado en Nueva York.

La semana pasada, la actriz, quien interpreta a la ex asistente de Miranda Priestly en la película, fue captada por los paparazzis en el set de filmación de The Devil Wears Prada 2.

A diferencia de las primeras imágenes que se difundieron de las actrices, en las que luce su característico cabello rojo; en las imágenes recientes, se ve a Blunt con una melena rubia platinada que dejó boquiabiertos a sus fans y a la prensa.

El reciente cambio de look de Emily Blunt no solo rompe con la imagen clásica de su personaje, sino que también podría señalar una evolución interna y estética para Emily en la trama de la secuela.

Además del cambio de color de cabello, Blunt ha mostrado un estilo más vanguardista y rebelde en sus outfits durante la filmación, con combinaciones que incluyen suéteres de rayas, minifaldas satinadas y accesorios metálicos.

La secuela de The Devil Wears Prada llegará a los cines el 1° de mayo de 2026.

El año pasado, Disney confirmó que está trabajando en una secuela de la popular película de 2006, basada en la novela homónima de la periodista Lauren Weisberger.

De acuerdo con Variety la nueva entrega de The Devil Wears Prada seguirá a Miranda Priestly mientras navega por su carrera en medio del declive de la publicación de revistas tradicionales y se enfrenta a Emily Charlton (interpretada en la película original por Blunt), ahora convertida en una ejecutiva de alto nivel de un grupo de lujo con millones de dólares en publicidad que Priestly necesita desesperadamente.

La historia del filme original sigue la historia de Andy Sachs (Anne Hathaway), una chica desalineada que sueña con ser periodista, pero termina convirtiéndose en asistente personal de Miranda Priestly, editora de la prestigiosa revista de moda Runway. Un puesto por el que miles de chicas matarían, pero que para Andy no significa mucho.

En su estreno, en 2006, The Devil Wears Prada fue un éxito de taquilla. El filme dirigido por David Frankel recaudó 326,7 millones de dólares en todo el mundo y le valió a Streep un Globo de Oro a la mejor actriz de comedia, así como una nominación al Oscar.

