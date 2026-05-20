Los Jonas Brothers debutan en el mundo de los podcasts con “Hey Jonas!”

Tras una exitosa participación en el Festival Tecate Emblema en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, los Jonas Brothers han dado a conocer la nueva aventura profesional en la que se embarcan: el podcast “Hey Jonas!”.

De acuerdo con el anuncio, el programa contará con un formato de serie de audio y video en el que los hermanos Nick, Joe y Kevin Jonas participarán en conversaciones profundas en las que se abordarán temas de su vida personal y profesional.

Además, se informó que algunos episodios contarán con la participación de familiares y amigos en futuras entregas, así como con la interacción directa con el público por medio de preguntas u otras dinámicas.

“El objetivo es ofrecer una visión de situaciones cotidianas, experiencias en la industria musical y dinámicas familiares dentro del grupo”, detalla la el comunicado.

El estreno del primer episodio del show se lanzó este miércoles 20 de mayo a través de la plataforma iHeartPodcasts, productora oficial del proyecto con Amy Sugarman y Danielle Romo a la cabeza del mismo.

Cabe mencionar que este no es el único proyecto fuera de los estudios musicales en el que la banda de tres hermanos se asocia. Recordemos que el año pasado se confirmó su regreso a la pantalla con la cinta “Camp Rock 3”, que llegará a Disney+ en agosto de 2026.

Según lo revelado por Disney, la nueva entrega retoma la historia 15 años después de los acontecimientos narrados en “Camp Rock 2: The Final Jam”. Ahora, la banda “Connect 3” (compuesta por los hermanos Jonas), se enfrentará a la búsqueda de talento para el nuevo telonero de su gira.

En este proceso se enfrentarán a varios conflictos y aventuras que los hará reencontrarse con “Mitchie Torres”, interpretada por Demi Lovato, quien también participa como productora ejecutiva.

Seguir leyendo:

• Disney lanza el primer tráiler de ‘Camp Rock 3’ con el regreso de los Jonas Brothers

• Los Jonas Brothers dan a conocer las fechas de su gira “Living The Dream”

• Kevin, de los Jonas Brothers, vende su mansión de Nueva Jersey por $2.7 millones