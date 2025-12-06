Disney lanza el primer tráiler de ‘Camp Rock 3’ con el regreso de los Jonas Brothers

La espera terminó para millones de fans alrededor del mundo. Disney difundió el primer adelanto oficial de ‘Camp Rock 3’, confirmando el esperado regreso de una de sus franquicias musicales más emblemáticas.

La tercera entrega de la saga que lanzó a la fama a los Jonas Brothers y a Demi Lovato tiene fecha de estreno: junio de 2026 en Disney Channel y Disney+.

El avance, que generó una reacción inmediata y masiva en redes sociales, muestra un retorno cargado de nostalgia. Joe, Nick y Kevin Jonas regresan al mítico campamento, pero no como participantes.

En esta nueva etapa, asumen el rol de instructores y mentores de una nueva generación de jóvenes músicos. En las primeras imágenes, sus personajes intercambian diálogos llenos de guiños a las películas anteriores, con Nate (Nick Jonas) hablando de “música, amistad, recuerdos” y Jason (Kevin Jonas) haciendo una referencia directa a la primera entrega: “Aún no hay casa para pájaros”.

La historia girará en torno a Connect 3, la banda ficticia de los Jonas. En plena gira de reunión, el grupo pierde a su telonero y decide volver a los orígenes: Camp Rock, para encontrar a la próxima gran estrella.

Este regreso promete enfrentamientos, competencias musicales y el espíritu de superación que definió a las películas originales, que fueron éxitos de audiencia en 2008 y 2010.

El papel de Demi Lovato y el elenco clásico

Uno de los puntos más comentados es el regreso, aunque en un formato distinto, de Demi Lovato. La artista no retomará su papel protagónico como Mitchie Torres, pero sí tendrá un rol creativo crucial como productora ejecutiva. El avance incluye un emotivo homenaje a su personaje, mostrando referencias al diario de canciones de Mitchie mientras suena el emblemático tema “Wouldn’t Change a Thing“.

El elenco original se reforzará con el retorno de Maria Canals-Barrera como Connie Torres, la madre de Mitchie, asegurando un vínculo directo con el legado de la saga.

Disney también presentó al nuevo elenco juvenil que dará vida a los aspirantes del campamento. Destacan nombres como Liamani Segura (High School Musical: The Musical: The Series), Malachi Barton (Zombies 4), Lumi Pollack, Brooklynn Pitts y Sherry Cola, entre otros.

