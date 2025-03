Los Jonas Brothers dan a conocer las fechas de su gira “Living The Dream”

Los Jonas Brothers están listos para celebrar sus 20 años de carrera musical, y ahora publicaron en su cuenta de Instagram el póster oficial de su gira Living The Dream, con la que se presentarán en Estados Unidos y Canadá.

Kevin, Joe y Nick Jonas expresaron en un comunicado que dentro de unos meses regresarán a los escenarios: “Estamos más que emocionados de salir de gira y celebrar 20 años de música. Nuestros fans nos han acompañado en cada capítulo, y esta gira es nuestra forma de honrarlos a ellos, a los recuerdos que hemos creado y los que crearemos juntos. Estamos deseando que esta sea nuestra gira más grande e inolvidable hasta la fecha”.

El tour consta de 43 shows, y el primero será el 10 de agosto en el Estadio Metlife, de Nueva Jersey. Los grupos The All American Rejects y Boys Like Girls fungirán como invitados especiales, además del DJ Marshmello, quien hace cinco años obtuvo un éxito Top 20 con la canción “Leave Before You Love Me“, en colaboración con los Jonas Brothers.

Poco después del último concierto de la gira (programado para el 14 de noviembre en Uncasville, Connecticut), los Jonas Brothers comenzarán la promoción de su película navideña, que se estrenará en la plataforma Disney+. Ellos compartieron algunas fotografías del filme, que es dirigido por Jessica Yu.

Los Jonas Brothers también tienen un nuevo sencillo, titulado “Love Me To Heaven”. En tan sólo tres días el lyric video ha obtenido más de 200,000 vistas en YouTube. Hasta ahora no se sabe si esa canción formará parte de un próximo álbum, pero es muy probable que ellos la interpreten en los conciertos de este tour.

