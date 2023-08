Nick Jonas se cae en pleno concierto y el video se hace viral

El cantante estadounidense Nick Jonas tuvo un pequeño incidente durante un concierto en Boston el pasado 15 de agosto que causó un bochornoso momento que se ha hecho viral en redes sociales.

Mientras cantaba ‘Sail Away’ junto a sus hermanos, Joe y Kevin Jonas, dio un paso en falso y cayó en un hoyo en el escenario. Sus compañeros de banda no lograron controlar las risas por lo ocurrido.

Sin embargo, el cantante se levantó rápidamente y continuó cantando en el show como si no hubiera pasado nada.

En redes sociales diversas cuentas de entretenimiento y fans han compartido el momento que se ha hecho viral. Aunque algunos han expresado su preocupación por el golpe que sufrió, la reacción Nick ha sido aplaudida por parte de admiradores que han destacado su profesionalismo y su sentido del humor frente a la situación.

En uno de los videos que circula en cuentas de Instagram como ‘Despierta América’ se ve que uno de los hombres que estaba trabajando en el evento intentó que el cantante se diera cuenta del hoyo y no caminara hacia atrás, pero fue inútil su esfuerzo porque Jonas no lo miró y se cayó.

“Ay ombe el seguridad tratando de que el viera el vacío”; “Como qué fue con intención porque chequen está cerrado y al regresar se abrió y hasta el de seguridad como que le está diciendo”; “Esa seguridad es seguridad de corazón, qué bueno que no fue nada grave”; “Se cayó en el escenario, pero lo tomó con calma y siguió cantando”; “A cualquiera le pasa, los errores son del vivo, no caerse es saber levantarse”; “Obviamente sigue cantando quizá no se lastimó mucho”; “Gracias a Dios que no salió lastimado”; “No fue para tanto ¿Dónde está la de Juan Gabriel o la del cantante de Maná?” y “No entiendo por qué está cerrado e instantáneamente luego de que él pasa se abre es hoyo”, son algunas de las reacciones que se pueden leer en la red social de la camarita.

El incidente ocurrió durante los primeros días de la realización de la última gira mundial de conciertos que están dando los Jonas Brothers.

