Toni Costa enternece las redes con el emotivo mensaje que le dedicó a su hija Alaïa

Toni Costa, famoso conocido por su participación en el reality “Mira quien baila”, volvió a hacer de las suyas y emitió un mensaje con dedicatoria especial para una de las mujeres de su vida: su hija Alaïa.

A través de su cuenta de Instagram, el también influencer abrió su corazón y reflexionó sobre los años de vida de la pequeña que comparte con su ex pareja Adamari López. A la par, mostró tiernos momentos dentro de su paternidad en forma de un tierno video que pronto atrajo la atención de su comunidad digital.

“El tiempo pasa rápido pero les aseguro que cuando me dicen que aproveche que crecen muy deprisa, es verdad pero yo me he vivido cada segundo desde el día que nació y me lo he disfrutado y disfruto al máximo, he aprovechado cada segundo juntos, dándole lo mejor de mi, es verdad que algún día querrá volar sola y hacer su vida, pero hasta que ese día llega siempre estaré ahí para ella“, escribió Costa como parteaguas de su mensaje.

“No hay nada como vivir el proceso de crecimiento de nuestros hijos, aprovechen todo lo que puedan porque los momentos y vivencias juntos es lo que se que queda en el corazón de ellos y de los papás.

Sean un buen ejemplo siempre, porque ellos son lo que ven en nosotros, nuestro reflejo, no juzguen a un niño por su comportamiento, cuestiónate el tuyo primero y obtendrás la respuesta”, complementó el español.

El público aplaude el emotivo mensaje de Toni Costa

Tras haber hecho público su mensaje, el ex participante de ‘La Casa de los Famosos’ se volvió el blanco de mensajes de cariño por parte de sus fanáticos, quienes no dudaron en felicitarlo por su labor como padre de Alaïa.

“Yo quiero felicitar este papá y no solo como padre si no, como ex pareja. Cátedra de lo que es ser un ser maduro y un papa ejemplar”, “Que lindo ese amor de padre e hija”, “Excelente mensaje, nosotros como padres somos los modelos a seguir de nuestros hijos” y “Hermoso papá Toni mis respetos para ti”, son algunas de las respuestas que obtuvo.

Asimismo, no faltaron quienes hicieron alusión a su separación con Adamari López y el compromiso que han mantenido ante el bienestar de su hija: “Tú y Ada la verdad que me quito el sombrero ante ambos porque han apostado todo por l salud mental y la felicidad de su princesa, de construir en ella el amor y la entrega de ambos padres aunque lastimosamente no puedan estar juntos”, expresó un usuario.

