Jailyne Ojeda baila sensualmente ‘La Bebé’ de Yng Lvcas y Peso Pluma

La modelo Jailyne Ojeda elevó la temperatura en Instagram al presumir sus voluptuosas curvas mientras bailaba muy sensualmente una canción de Peso Pluma.

La influencer con raíces mexicanas compartió en su perfil en la red social de la camarita, donde la siguen más de 14,6 millones de internautas, un video de una clase de baile que estaba recibiendo.

En el clip aparece mayormente de espaldas moviendo sensualmente su retaguardia mientras su pareja de baile la va guiando al ritmo de ‘La Bebé’ de Yng Lvcas y Peso Pluma, pero con un ritmo texano.

En el video, se observa a la youtuber de 25 años vestir con un pantalón de estampado de vaca blanco y negro, ajustado en la zona de los glúteos, pero bota campana. Además, tenía una un crop top beige y unos tacones del mismo color.

Según lo que escribió para acompañar su publicación, Jailyne la pasó muy bien durante su clase de baile y por eso no perdió oportunidad de compartirlo en su perfil en la reconocida red social.

“Mi primera clase de baile fue divertida”, fue el texto que utilizó en Instagram para acompañar el video.

Como era de esperarse, diversos usuarios de esa red social han reaccionado a la “clase de baile” que estaba recibiendo Jailyne Ojeda con diversos comentarios.

“No se puede mover mucho ella porque tiene todo el peso en el pedorro”; “Quien fuera esa bendita rodilla”; “Dios mío, me habría mareado tanto”; “Ese hombre se enamoró y no me pueden convencer de lo contrario”; “Dios mío, ¿de dónde son tus pantalones? Me encantan”; “Para ser tu primer dance class te dieron una buena zangoloteaba haha! Super cool” y “Quisiera ser la pierna de ese vato”, son algunas de las opiniones que le han dejado los fans.

