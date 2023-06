Jailyne Ojeda presume su retaguardia posando con un microbiniki en un río

La modelo y empresaria Jailyne Ojeda volvió a elevar la temperatura en sus redes sociales al publicar una serie de fotografías con un nuevo microbikini.

Esta vez la estadounidense de orígenes mexicanos se mostró desde un río en Maui, Hawái, en el que posó presumiendo sus voluptuosas curvas.

Encima de una piedra y teniendo de fondo una caída de agua, se hizo varias fotos luciendo el atrevido traje de baño a dos colores -marrón y verde- que resaltaba el cuerpazo que se gasta la también youtuber.

La influencer que goza en Instagram de 14,5 millones de seguidores, logró obtener en la candente publicación más de 625 mil likes.

En su pie de foto la modelo del video de ‘Ella Baila Sola’de Peso Pluma y Eslabón Armado, escribió: “Tu opinión sobre mí es el reflejo de tu corazón. Así que dime, ¿tu corazón es hermoso o horrible?”.

“Compa!!! Que le parece esa Morra, la que se está bañando sola, me gusta pa’ Mí!”; “Con esos flotadores que tienes no te ahogas…..”; “Yo se que eres mas que un cuerpo perfecto”; “Ni siquiera me preguntaste si estaba bien con que publicases esto”; “Esta mujer cada vez que yo la veo me vuelve locooooooooooooooooooo de amor”; “Hola mi reina bella como siempre hermoso lugar exitos besos feliz martes”; “Mi corazón es hermoso porque siempre comento cosas bonitas” y “Que aplomadon se dio él peso pluma al dejarte”, son algunos de los cerca de dos mil comentarios que le han dejado en el post.

Jailyne tiene actualmente 25 años y es una de las influencer estadounidenses preferida por millones de personas que admiran su figura y contenido en las redes sociales

Sigue leyendo:

– Jailyne Ojeda posa en bikinazo verde para unas atrevidas fotos

– Jailyne Ojeda luce tres atrevidos disfraces que suben la temperatura en Instagram

– Disfrazada de vaquerita, Jailyne Ojeda posa frente al espejo y presume su retaguardia