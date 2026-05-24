Luis Fonsi y Demi Lovato cantaron juntos en uno de los shows de su gira

La noche de este viernes se convirtió en un hito inolvidable para los miles de seguidores de Demi Lovato. La cantante estadounidense, quien se encuentra en medio de su exitosa gira musical, causó una sensación al presentar a un invitado de honor que nadie en el público esperaba: el cantante puertorriqueño Luis Fonsi.

El sorpresivo encuentro ocurrió sobre el escenario del American Airlines Center, en la ciudad de Dallas, Texas. En el clímax de la presentación, la icónica voz de Demi Lovato detuvo por un momento el espectáculo para dar la bienvenida al artista puertorriqueño.

La ovación de la audiencia fue ensordecedora en cuanto los primeros acordes comenzaron a sonar.

Juntos, Lovato y Fonsi interpretaron en vivo “Échame la culpa”, la exitosa colaboración que lanzaron originalmente en el año 2017 y que ha acumulado miles de millones de reproducciones en las principales plataformas digitales.

La química de los artistas y la impecable ejecución vocal encendieron el recinto por completo, transformando la velada en una verdadera fiesta de pop urbano.

El impacto de la presentación trascendió rápidamente las paredes del estadio texano. En cuestión de minutos, las redes sociales se inundaron de grabaciones en directo, fotografías y comentarios de fanáticos eufóricos, volviendo este inesperado reencuentro una de las mayores tendencias de este fin de semana.

Con esta explosiva aparición, Demi Lovato reafirma la versatilidad de sus espectáculos y consolida el sólido vínculo afectivo y profesional que mantiene con la comunidad y la industria de la música latina.

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