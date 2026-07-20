Marvel publica el primer tráiler de “Avengers: Doomsday”

El Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) ha desatado una auténtica revolución en la cultura pop. Marvel Studios liberó de forma oficial el primer tráiler de “Avengers: Doomsday”, la ambiciosa producción que marcará el reencuentro de los superhéroes tras una prolongada ausencia y que promete convertirse en el mayor evento de cruce de personajes en la historia de la franquicia.

El adelanto de dos minutos y medio, dirigido por los aclamados hermanos Joe y Anthony Russo, sumerge al espectador en una atmósfera de absoluta oscuridad y acción desbordante.

La narrativa arranca con una alarmante advertencia de Thor (Chris Hemsworth): “Algo se acerca, algo que tal vez no podamos evitar. Antes de que acabe el día nos enfrentaremos a una decisión inconcebible”. Sus palabras anticipan una guerra multiversal sin precedentes, capaz de fracturar todas las realidades conocidas.

El plato fuerte del tráiler es, sin duda, la revelación formal de Robert Downey Jr. como el imponente Doctor Doom. El actor, que durante más de una década encarnó al emblemático Iron Man, regresa a la saga cruzando la vereda para interpretar a uno de los villanos más complejos y despiadados de los cómics.

En una de las secuencias más memorables del adelanto, se aprecia el poder colosal de Doom al frenar con una sola mano el poderoso armamento del mismísimo Dios del Trueno.

La nostalgia también se hace presente con la confirmación de la vuelta de Chris Evans en su icónico rol de Steve Rogers / Capitán América, provocando un emotivo reencuentro con sus antiguos aliados tras los eventos de “Avengers: Endgame”.

A esta resistencia se sumarán figuras de los Nuevos Vengadores como Yelena Belova y Bucky Barnes, los Cuatro Fantásticos y una sorpresiva alianza con los X-Men, marcando la integración total de los mutantes al MCU.

El estudio agendó el estreno de “Avengers: Doomsday” para el próximo 18 de diciembre de 2026 en cines de Estados Unidos, mientras que en la mayor parte de América Latina las salas recibirán este largometraje de superhéroes a partir del 17 de diciembre.

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