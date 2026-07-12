El regreso de “Moana” no logra conquistar la taquilla

Disney está viviendo un momento agridulce: El estreno de “Moana”, la versión de acción real, no alcanzó las proyecciones estimadas, de acuerdo a datos de Box Office Mojo.

Aunque la película logró alcanzar el número uno en la taquilla de Norteamérica, su recaudación de $43 millones en 3.827 salas durante su fin de semana de estreno es considerada desastrosa por los analistas.

La situación se agrava al considerar el enorme presupuesto de producción de $250 millones, al que se suma una considerable inversión en marketing, lo que hace que el camino hacia la rentabilidad sea extremadamente cuesta arriba, según describe Variety.

A nivel internacional, el panorama no fue más alentador, con $52 millones recaudados en 50 mercados, para un debut mundial total de 95 millones. Estas cifras no solo quedaron muy por debajo de las proyecciones iniciales de Disney, que estimaban un debut doméstico de entre $60 y $65 millones, sino que sitúan a “Moana” en una competencia directa con el fracaso de “Blancanieves” por el título del peor estreno entre los remakes de acción real de la compañía.

El problema

Uno de los principales factores señalados por los expertos para explicar este tropiezo es el momento del estreno. David A. Gross, editor del boletín de taquilla FranchiseRe, señala: “La última película de ‘Moana’ fue un éxito rotundo hace 20 meses, pero eso hace que este remake sea un regreso muy breve. Esta historia no estaba lista para volver, y el público no tiene prisa por verla”, reseñó Variety.

El remake llega a los cines una década después del musical animado original de 2016 y, lo que es más crítico, menos de dos años después del estreno de la exitosa secuela animada “Moana 2”, que recaudó más de $1.000 millones en todo el mundo.

Esta cercanía temporal contrasta con el éxito de otros remakes de Disney, como “El Rey León”, “Aladdín” o “La Bella y la Bestia”, que se basaron en películas de los años 90 y principios de los 2000, un período que parece ser el “punto dulce” para la nostalgia del público.

El decepcionante rendimiento de “Moana” se comprende mejor al compararlo con otros títulos del estudio. Mientras que adaptaciones como “Lilo & Stitch” (2025), “El Rey León” (2019), “Aladdín” (2019) y “La Bella y la Bestia” (2017) superaron la barrera de los $1.000 millones en taquilla. Sin embargo, con este inicio, “Moana” parece destinada a generar pérdidas significativas.

La película, dirigida por Thomas Kail y protagonizada por Catherine Laga’aia y Dwayne Johnson, fue rechazada por la crítica, obteniendo una puntuación de apenas 35% en Rotten Tomatoes. Los críticos han calificado el filme como “sin gracia”, “aburrido” e “innecesario”, con algunas reseñas llegando a decir que parecía “hecho por inteligencia artificial”.

Sin embargo, el público que acudió a las salas mostró una opinión más favorable, otorgándole una calificación de “A-” en las encuestas de CinemaScore y un 90% de aprobación en las reseñas de audiencia de Rotten Tomatoes. Esta división entre crítica y público no es nueva en los remakes de Disney, pero en este caso no ha sido suficiente para impulsar la taquilla.

A pesar de este duro tropiezo, puede ser que en las próximas semanas el rendimiento de “Moana” sea más favorable.

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