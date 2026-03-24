Revelan el tráiler oficial de “Moana” con Dwayne Johnson como Maui

Un nuevo vistazo a la esperada cinta live-action “Moana” ha llegado a la bahía, dejando al descubierto la imagen de Dwayne Johnson convertido en el semidiós Maui para la nueva aventura animada de Disney que llegará a las pantallas en julio de este 2026.

Luego de mucho tiempo de espera, Disney Studios ha sacado a la luz el tráiler oficial de la cinta protagonizada por la actriz samoana-australiana Catherine Laga’aia y el actor estadounidense conocido como “La Roca”.

En el breve clip compartido desde plataformas como YouTube e Instagram se confirma que esta versión se apega a la narrativa vista en la animación: la historia de una joven aventurera habitante de una isla que “recibe el llamado del océano para salvar a su pueblo y devolverle la paz al océano”, dicta la sinopsis.

La producción, que cuenta con un guion a cargo de Jared Bush y Dana Ledoux Miller, ha generado expectativa debido a que está dirigida por Thomas Kail, el cual ha tenido a su cargo exitosos musicales de Broadway como: “In the Heights” y “Hamilton”, ambos de Lin-Manuel Miranda.

Disney confirmó que la versión live-action de “Moana” llegará a salas de cine de todo el mundo el 10 de julio de 2026, fecha que coincide con el décimo aniversario de la cinta original.

Dwayne Johnson y el reto de traer a la vida a “Maui”

Y aunque el producto final logró su propósito de sorprender a la audiencia que se mantiene a la expectativa sobre esta versión live-action de “Moana”, para el actor Dwayne Johnson no todo fue miel sobre hojuelas durante el rodaje.

De acuerdo con lo revelado por el histrión en entrevista con Entertainment Weekly, la caracterización para su personaje de “Maui” impuso dificultades físicas y emocionales. Tan solo para obtener la apariencia del semidiós, se sometió a una transformación que requirió aproximadamente dos horas y media de maquillaje diario, a cargo del maquillador ganador del Oscar, Joel Harlow.

“Hay una libertad cuando actúas, ya sea como actor o cantando. Así que fue un ajuste en cuanto a cómo trabajar mis emociones a través de las 40 libras de prótesis, cabello y cuerpo que llevaba encima (…) Fue agotador por el traje y el calor que hacía. Esperen a ver las fotos. Entre tomas, había literalmente cinco o seis personas, todas con ventiladores, abriéndome el traje y echando el cabello hacia atrás”, indicó.

El éxito de “Moana” en números

La primera entrega animada de esta saga, lanzada en 2016, recaudó casi 700 millones de dólares y obtuvo dos nominaciones al Oscar. Y aunque este éxito marcó un precedente para Disney Studios, su secuela batió récords de audiencia que consolidaron a la saga con inmensa popularidad en streaming y productos sobre otras franquicias de la época.

Es así como “Moana 2”, estrenada en 2024, superó los 1,000 millones de dólares en taquilla mundial, convirtiéndose en la séptima película de animación más rentable de Disney de los últimos tiempos.

Sobre este logro, el codirector Derrick Jr. declaró a Forbes: “El éxito de la película representa también una lección de humildad para el equipo, destacando que más de 550 personas participaron en la creación de la cinta durante más de cuatro años“.

Tras su aclamado paso por las salas de cine, “Moana 2” debutó en la plataforma de Disney+ el 12 de marzo de 2025. En este medio, mantuvo su éxito superando las mil millones de horas de visualización.

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