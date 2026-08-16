Elizabeth Olsen y Robbie Arnett ya son padres: la actriz fue vista con su primer bebé

La estrella de Marvel Elizabeth Olsen y el músico de Milo Greene mantuvieron su embarazo en la más estricta privacidad, hasta que unas imágenes confirmaron la llegada de su primogénito.

Elizabeth Olsen comenzó una nueva etapa en su vida: la de la maternidad. La actriz, conocida por su papel de la Bruja Escarlata en el Universo Cinematográfico de Marvel, y su esposo, el músico Robbie Arnett, dieron la bienvenida a su primer hijo, según pudo constatar Page Six.

El sábado la pareja fue fotografiada durante un tranquilo paseo por las calles de Los Ángeles. Olsen, lucía un conjunto blanco y un sombrero de ala ancha para protegerse del sol, llevaba al bebé acunado contra su pecho en un portabebés. Además, con un segundo sombrero resguardaba la cabeza del recién nacido del intenso calor californiano. Arnett caminaba a su lado en una imagen que rezuma intimidad familiar.

La noticia del embarazo de Olsen trascendió en junio, aunque la actriz nunca hizo un anuncio oficial. Fue una aparición pública con una camisa ligeramente desabrochada la que dejó entrever su barriga y confirmó las sospechas de los medios.

Su historia de amor

La historia de amor entre Olsen y Arnett comenzó en 2019, cuando la pareja se comprometió. Sin embargo, su boda fue todo un misterio.

La propia actriz reveló en 2022 que se casaron en secreto en 2020, justo antes de que estallara la pandemia de COVID-19. “Nunca hablamos mucho de nuestro matrimonio. Nos fugamos y luego tuvimos una boda en otro momento. Fue antes del COVID, simplemente nunca hablaba de ello”, confesó en una entrevista en The Jess Cagle Show.

Olsen, que es la hermana menor de las icónicas gemelas Mary-Kate y Ashley Olsen, creció en el ojo público. Su primera incursión en el cine fue a los 4 años, junto a sus hermanas. Pero no fue hasta 2011 cuando su carrera dio un giro hacia el drama independiente con la aclamada Martha Marcy May Marlene, proyecto que la consolidó como una actriz de registro profundo.

Hoy, sin embargo, es mundialmente reconocida por dar vida a Wanda Maximoff, la poderosa Bruja Escarlata, en la serie “WandaVision” y en películas como “Vengadores: Endgame”.

Robbie Arnett, por su parte, es el multinstrumentista y vocalista de la banda indie Milo Greene, con la que ha publicado varios álbumes desde 2012. Su música ha aparecido en programas como “The Santa Clarita Diet” y “Supernatural”, y han actuado en espacios tan emblemáticos como el Late Show with David Letterman.

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