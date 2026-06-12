¡Elizabeth Olsen está embarazada!

La reconocida actriz Elizabeth Olsen, famosa por su papel de Wanda Maximoff en el Universo Cinematográfico de Marvel, se encuentra embarazada de su primer bebé, según confirmó la revista PEOPLE. La intérprete de 37 años y su esposo, el músico Robbie Arnett, están esperando la llegada de su primer hijo en común.

Las primeras imágenes que han circulado muestran a Olsen recientemente en Los Ángeles con una camisa ligeramente desabrochada que dejaba ver su incipiente barriga de embarazada, lo que desató los rumores que ahora se confirman.

La actriz y Arnett contrajeron matrimonio en 2020, justo antes del inicio de la pandemia de coronavirus. Este bebé será el primer hijo de la pareja.

Robbie Arnett y Elizabeth Olsen en los Premios Emmy del año 2021.

Crédito: Dan Steinberg/Invision for the Television Academy/AP Images.

La carrera de Elizabeth Olsen

El nuevo miembro de la familia crecerá en un entorno artístico de primer nivel. No solo por el éxito de su madre en taquillazos como “Doctor Strange” en el Multiverso de la Locura o la aclamada serie “WandaVision” (por la que obtuvo una nominación al Emmy), sino también por la fama mundial de sus tías, las célebres gemelas Mary-Kate y Ashley Olsen, quienes se hicieron icónicas en la comedia “Full House” y protagonizaron numerosas películas familiares durante los años 90 y principios de los 2000.

Lejos de vivir solo del apellido, Elizabeth Olsen consolidó su carrera como actriz seria por derecho propio. Tras su aclamada actuación en el thriller independiente “Martha Marcy May Marlene” (2011), dirigido por Sean Durkin y junto a Sarah Paulson, obtuvo una nominación al premio Independent Spirit. Ese éxito la llevó a unirse a Marvel en “Captain America: The Winter Soldier” (2014), papel que retomaría en múltiples entregas de Los Vengadores y en su propia serie de Disney+.

En cuanto a su vida personal, la actriz compartió que tanto ella como Arnett disfrutan de un perfil bajo. En una entrevista con PEOPLE en noviembre del año pasado, Olsen reveló que sus planes de cita ideales son más bien hogareños: “Depende de la ciudad en la que esté. Estamos en Los Ángeles, así que supongo que mi cita soñada allí es cocinar una comida en casa y ver una película”.

La noticia llega mientras los fanáticos del universo Marvel continúan especulando sobre el futuro de su personaje, después de que la propia actriz declarara en entrevistas recientes que no aparecerá en las próximas entregas de “Avengers: Doomsday” ni en “Avengers: Secret Wars”.

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