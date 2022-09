Elizabeth Olsen desea que su personaje de Scarlet Witch se una a los X-Men en un nuevo filme de Marvel

La actriz Elizabeth Olsen se anotó otro éxito en su carrera este año al volver a interpretar el personaje de la mutante Scarlet Witch en la película “Doctor Strange in the multiverse of madness”, pero ahora dio a conocer que le gustaría participar en una cinta del Universo Marvel que presentara a más superhéroes.

Al ser entrevistada por Variety durante la alfombra roja del evento Power of Women Olsen se enteró de que el actor Hugh Jackman compartirá créditos con Ryan Reynolds en la tercera parte de la saga de “Deadpool”. “¿En serio? ¡Wow! Creo que Wolverine pertenece a los X-Men. Sería muy bueno trabajar con toda esa gente de la saga de X-Men. Creo que (Michael) Fassbender es mi papá en algún mundo, no?”

Hace algunos días Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, dio a conocer que hay muchos proyectos en puerta en cuanto a filmes de superhéroes: “Yo trabajaría con Lizzie durante otros cien años si pudiera”. Luego de ser heroína en varias películas de “The Avengers” el personaje de Scarlet Witch fue la villana en el segundo filme de Doctor Strange, aunque se redimía al final de la historia.

