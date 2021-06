Elizabeth Olsen revela accidentalmente que se casó en secreto

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Elizabeth Olsen dio de qué hablar al revelar que ya está casada con Robbie Arnett. La actriz de Marvel se había encargado de mantener ocultos los detalles de su relación con el músico, sin embargo en una reciente entrevista sorprendió a sus fans con sus declaraciones.

La actriz de 32 años y el músico de 29 se comprometieron en el año 2019. A pesar de que han mantenido su noviazgo lejos del ojo público, sus admiradores se han encargado de descubrir algunos detalles de su sólida relación. Ahora accidentalmente Olsen dio a conocer que ya estaba casada durante una aparición en “Actors on Actors” de Variety.

“Me di cuenta de que mi esposo puso Little Miss Magic ¿Sabes, los libros de Little Miss? (…) ¡Son estos libros clásicos pero ‘mágicos’ debido a WandaVision porque es muy lindo!”, dijo la estrella.

La actriz que interpreta a Wanda Maximoff se refería al cuarto en el que se encontraba dando la entrevista y estaba relatando a Kaley Cuoco que Arnett se aseguró de colocar los libros que se encontraban en la habitación.

Los fans no pudieron dejar pasar el comentario y comenzaron a especular si la actriz se había casado en secreto. Y es que en otras ocasiones, Olsen se había referido a Robbie como su pareja o novio.

En la misma entrevista, Olsen también dio malas noticias para los fans de su personaje, pues aseguró que la temporada dos de Scarlet Witch no será una realidad. “Definitivamente es una serie limitada”, aseguró a su entrevistadora y comentó que no habrá una segunda temporada de WandaVision.

Cuoco no se quedó muy convencida de su respuesta y puso su propio caso como ejemplo (The Big Bang Theory), diciéndole en broma que eso mismo pasó con su serie a lo que Olsen insistió en que definitivamente no habría una segunda parte, “aunque con Marvel, nunca puedes decir que no”, añadió.

Elizabeth Olsen ha tenido un año muy activo, luego del estreno de la serie WandaVision en Disney+ su nombre comenzó a estar en todos lados y muchos ya hablan de su papel en la próxima película de Doctor Strange titulada Doctor Strange in the Multiverse of Madness la cual llegará a los cines en el año 2022.

