Selena Gomez califica de “infundadas” las acusaciones de fraude en su contra

La actriz y cantante Selena Gomez, junto a su madre Mandy Teefey, enfrenta una demanda presentada por inversores de su startup de salud mental Wondermind, que las acusa de múltiples cargos de fraude. Sin embargo, el equipo legal de la artista ya salió al paso para desmentir estas afirmaciones y advertir que responderán en los tribunales.

En un comunicado para People, el abogado de Gomez, Mathew S. Rosengart, calificó las acusaciones como “completamente infundadas” tanto en la realidad como en el plano legal.

“Las acusaciones de que Selena Gomez participó de cualquier manera en algún supuesto ‘fraude’ u otra conducta ilícita carecen completamente de fundamento”, afirmó. Y añadió: “Defenderemos enérgicamente estas falsas acusaciones y, de hecho, estamos presentando una moción para desestimar las acusaciones infundadas contra ella”.

Sobre la demanda

La demanda fue interpuesta por inversores que apostaron por Wondermind en 2022. Según el escrito, los demandantes aseguran que Gomez, Teefey y la exsocia comercial Daniella Pierson “representaron falsamente” que la compañía contaba con la infraestructura, el liderazgo y los recursos necesarios para lanzar una plataforma rentable y única en el sector de la salud mental y el bienestar.

Los inversores sostienen que se les hizo creer que Gomez participaría activamente como jefa de marketing, que Pierson ya había asegurado alianzas con gigantes como JPMorgan y Fidelity, y que varias iniciativas generadoras de ingresos estaban ya en marcha.

Sin embargo, alegan que Gomez incumplió sus deberes tras firmar un contrato, y que las supuestas alianzas nunca existieron ni las iniciativas se materializaron. La demanda incluye cargos como fraude de valores, fraude según el derecho común y fraude equitativo, tanto contra Gomez, Teefey y Pierson como contra la propia Wondermind.

Además, Pierson enfrenta acusaciones adicionales de conversión, enriquecimiento injusto y otro cargo de fraude de valores. Wondermind, por su parte, también fue demandada por incumplimiento de contrato y rescisión.

Por su parte, la oficina de Daniella Pierson ya había negado previamente las acusaciones en un comunicado mencionaron:

“Daniella niega categóricamente las acusaciones en su contra y acoge con satisfacción la oportunidad de presentar documentación concreta y registros financieros que establezcan los hechos”, señaló, y subrayó que “nunca ha usado fondos de inversores para gastos personales. Todo lo contrario: Daniella invirtió su propio dinero en el negocio y no cobró salario de la empresa”.

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