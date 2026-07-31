Selena Gomez y Becky G lanzan “Te Olvido (La La)”, tema en español que celebra sus raíces mexicanas

Selena Gomez y Becky G han anotado un nuevo logro en la escena musical al sumar su talento para el tema “Te Olvido (La La), el cual fue producido por Benny Blanco y forma parte de su disco pop latino titulado “Hermoso”.

El artista, compositor y productor nominado 12 veces al Grammy presentó su nuevo sencillo a través de plataformas como Spotify y Apple Music, marcando el inicio de una nueva era donde los ritmos latinos son los protagonistas.

Y es que la canción “Te Olvido (La La)” hace una mezcla de cumbia y el pop junto a dos de las estrellas más aclamadas de esta época.

De acuerdo con un comunicado, el tema protagonizado por Selena Gomez y Becky G “está impulsada por el ritmo inconfundible de la cumbia, abrazando por completo la esencia del género sin dejar de lado el instinto de Benny Blanco por las melodías pop”.

Acompañado de este ritmo pegajoso, las artistas cantan: “dime si somos o no somos… así yo decido si te quiero o te olvido”.

El tema se lanzó en conjunto con un video musical que, a menos de 24 horas de salir a la luz, ya cuenta con 500,000 reproducciones en YouTube.

Dicho audiovisual fue dirigido por STILLZ y producido por Estevan Oriol, adentrándose en la cultura chicana de Los Ángeles a través de lowriders, fiestas callejeras en el vecindario y símbolos inconfundibles del orgullo mexicano.

Por si fuera poco, el video de “Te Olvido (La La) cuenta con la participación especial del actor mexicanoamericano Danny Trejo, quien hace un guiño a su emblemático personaje de ‘Machete’ con un giro divertido: luchando contra una piñata. Asimismo, destaca un cameo del skateboarder mexicoamericano Paul Rodriguez (“P-Rod”).

Según el productor Benny Blanco, este material audiovisual funciona como otra entrada al universo de su próximo material discográfico, “Hermoso”. Recordemos que este tema llega a solo unas semanas de “Joven Y Salvaje”, una colaboración junto a Bb trickz que es prueba del amplio paisaje musical en esta propuesta.

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