Benny Blanco viajó en barco a Reino Unido para ver a Selena Gomez

Hay gestos románticos que definen una relación, y el más reciente de Benny Blanco dejó la vara muy alta. El reconocido productor musical sorprendió al revelar que emprendió un viaje en barco a través del Océano Atlántico con un único propósito: reunirse en el Reino Unido con su esposa, la actriz y cantante Selena Gomez, para celebrar su cumpleaños número 34.

La estrella de “Only Murders in the Building” se encuentra instalada en Londres filmando la sexta temporada de la aclamada serie de Hulu. Ante la distancia y debido a un profundo miedo a los aviones, Blanco decidió que volar no era una opción aceptable, optando en su lugar por una travesía marítima de larga duración para no perderse el día especial de su pareja.

A través de su cuenta de TikTok, el productor compartió un video navegando en mar abierto, acompañado por la frase: “POV: Estás viajando a través del Atlántico en el Titanic para ver a tu esposa porque tienes miedo a volar”.

Con humor y romanticismo, Blanco musicalizó el clip con el clásico tema de Sam Cooke, “Nothing Can Change This Love”, y añadió en la descripción: “Las cosas que hacemos por amor”.

La respuesta de Gomez no se hizo esperar. Tras el esperado reencuentro en tierras británicas, la artista publicó un emotivo carrusel de fotos en su perfil de Instagram en las que se les ve compartiendo románticas muestras de afecto. La publicación estuvo acompañada por un conmovedor mensaje: “La distancia significa tan poco cuando alguien significa tanto. Te extraño, bebé”.

No es la primera vez que Blanco recurre a rutas marítimas o terrestres para evadir el transporte aéreo, una fobia de la que ambos han hablado abiertamente en entrevistas previas. Tras contraer matrimonio en septiembre de 2025, la pareja ha demostrado que la distancia no es un obstáculo para su complicidad.

Seguir leyendo:

· Con sombrero y botas: Selena Gomez organizó una fiesta vaquera por el cumpleaños de Benny Blanco

· Selena Gomez y Demi Lovato se reencontraron por primera vez en 10 años

· Selena Gomez fue captada disfrutando de unas vacaciones con amigas en Los Cabos