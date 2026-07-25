¿Cómo fue el viaje de cumpleaños de Selena Gomez junto a Benny Blanco?

La cantante y actriz Selena Gomez celebró su cumpleaños número 34 con un viaje por los rincones más idílicos de Italia, acompañada por su esposo, el productor musical Benny Blanco. Sin embargo, más allá de los paisajes de la Toscana y la gastronomía de primer nivel, lo que verdaderamente conmovió a la artista fue la dedicación de Blanco para hacer de esta fecha un momento único.

Según reveló una fuente cercana a la revista People, Blanco no escatimó en esfuerzos para acompañar a su esposa. Dado su conocido temor a volar, el productor emprendió un extenso viaje en barco a través del Océano Atlántico para reunirse primero con Selena en Inglaterra y posteriormente trasladarse juntos a territorio italiano.

“Él siempre hace todo lo posible para que las cosas sean especiales para ella”, aseguró la fuente al medio estadounidense.

El itinerario de la pareja combinó lujo, autenticidad y romanticismo. Durante su estancia en la Toscana, los recién casados se hospedaron en Il Borro, la exclusiva finca de la familia Ferragamo. Allí disfrutaron de paseos a caballo, momentos de relajación jugando Scrabble y una clase privada de cocina tradicional en la que prepararon desde cero platillos emblemáticos como la berenjena a la parmesana y pasta fresca.

El recorrido gastronómico también incluyó paradas en Bolonia, donde almorzaron en la histórica Trattoria della Santa, y en Florencia, donde probaron alta sándwichería en Ino y cenaron en la osteria Vini e Vecchi Sapori.

Para el momento del deseo de cumpleaños, Selena optó por una tradición única: en lugar de un pastel clásico, sopló su vela sobre una gran bandeja de tiramisú artesanal con el icónico Ponte Vecchio de fondo.

A través de sus redes sociales, donde Selena acumula más de 400 millones de seguidores, y de una emotiva publicación de Blanco en la que escribió: “Mi hermosa esposa… te llevaré a donde quieras ir por siempre”, la pareja dejó ver la solidez de su vínculo.

Esta celebración marca su primer cumpleaños como pareja casada tras su boda en septiembre de 2025, cerrando con broche de oro una semana donde la artista también conmemoró el sexto aniversario de su fundación de salud mental, Rare Impact Fund.

Seguir leyendo:

· Benny Blanco reveló cuándo realmente comenzó su relación con Selena Gomez

· Selena Gomez deslumbra en la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

· Benny Blanco reveló que no tiene permitido hablar sobre su vida sexual con Selena Gomez