Benny Blanco reveló que no tiene permitido hablar sobre su vida sexual con Selena Gomez

Los detalles sobre lo que ocurre en la habitación de Selena Gomez y Benny Blanco se mantendrán estrictamente en privado. El productor musical, de 38 años, reveló recientemente que tiene prohibido discutir de manera pública la vida sexual que comparte con la cantante y actriz, con quien contrajo matrimonio en septiembre de 2025.

La confesión ocurrió durante el episodio de su pódcast Friends Keep Secrets, luego de que su coanfitrión, Lil Dicky, le preguntara abiertamente sobre la intimidad de su relación. Ante el cuestionamiento, Blanco fue contundente: “No tengo permitido hablar de eso públicamente”.

Esta declaración encendió las alarmas sobre un posible control estricto de la privacidad por parte de la estrella de “Only Murders in the Building”. Sin embargo, el productor se apresuró a desmentir los rumores que sugerían que Gomez, de 33 años, lo había obligado a firmar un acuerdo de confidencialidad (NDA, por sus siglas en inglés) para proteger su vida íntima legalmente.

“No, es simplemente que soy un caballero”, enfatizó Blanco durante la conversación. “Es como una regla propia, algo que hago. Soy un caballero o algo así, no lo sé”, añadió entre risas, dejando en claro que la restricción proviene de una decisión personal basada en el respeto mutuo y no de una imposición jurídica.

La pareja, que comenzó su noviazgo a finales de 2023 y celebró recientemente sus seis meses de casados, ha optado por establecer límites claros con los medios de comunicación.

Aunque suelen compartir momentos románticos y cotidianos en redes sociales, Blanco ha decidido que la intimidad del hogar no forma parte del espectáculo.

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