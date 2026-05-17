“Come como una niña”: Benny Blanco sobre los hábitos alimenticios de Selena Gomez

Detrás del glamour, las alfombras rojas y el éxito empresarial de Selena Gomez se esconde un hábito alimenticio completamente alejado de los estándares de Hollywood. Su esposo, el productor musical Benny Blanco, reveló sin filtros que la cantante tiene una fijación absoluta por la comida chatarra, asegurando en tono de broma que su pareja “tiene la dieta de una niña de cinco años”.

Las declaraciones ocurrieron durante una grabación en vivo del podcast de Gwyneth Paltrow para su marca Goop, realizada en West Hollywood.

Blanco, de 38 años, relató ante la audiencia el impacto que se llevó esa misma mañana al entrar a la cocina a las 6:45 am y encontrar a Gomez desayunando hamburguesas, tacos y papas de una famosa cadena de comida rápida.

La anécdota provocó el horror inmediato de Paltrow, ferviente defensora de la vida saludable, quien exclamó: “¡Esto NO tiene la aprobación de Goop!”. Sin embargo, Blanco continuó detallando las mañas culinarias de la artista de 33 años, señalando que detesta las frutas y verduras.

El productor explicó que cuando piden ensaladas saludables, Selena se dedica a retirar minuciosamente todo lo que está encima del plato y le deja a él exclusivamente las lechugas y vegetales.

Este gusto por los alimentos ultraprocesados no es nuevo para los fanáticos de Gomez, quien en el pasado ha defendido su derecho a comer sin restricciones frente a las críticas por su físico. No obstante, este patrón alimenticio también le ha traído facturas de salud severas, incluyendo una hospitalización por desnutrición en 2011, complicaciones que se sumaron a su posterior diagnóstico de lupus y a un trasplante de riñón en 2017.

Aunque actualmente la actriz cuenta con rutinas de ejercicio e intenta cuidar de sí misma, su amor por las hamburguesas sigue intacto, según su esposo.

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