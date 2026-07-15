Benny Blanco reveló cuándo realmente comenzó su relación con Selena Gomez

El romance entre Selena Gomez y Benny Blanco sigue consolidándose como una de las historias de amor más sólidas de la industria del entretenimiento. Sin embargo, detrás de la complicidad que hoy en día comparten con naturalidad, se esconde un periodo que no muchos conocen.

El productor musical rompió el silencio sobre los verdaderos inicios de su relación, revelando que ambos salieron en secreto durante casi un año antes de que el público se enterara.

En una reciente entrevista concedida al suplemento Icon del prestigioso periódico español El País, Blanco contó con total honestidad cómo manejaron los primeros meses de su noviazgo. “Mantuvimos nuestra relación en privado durante mucho tiempo, unos ocho o nueve meses”, admitió el músico de 38 años.

La decisión de ocultar su romance no fue casualidad. La propia Selena Gomez, plenamente consciente del escrutinio que rodea su vida personal, intentó proteger a Blanco de la tormenta mediática que se avecinaba.

Según relató el productor, antes de hacer pública la relación en diciembre de 2023, la actriz y cantante le planteó una seria advertencia. “Ella me preguntó: ‘¿Estás seguro de que quieres hacer esto? Entiendo perfectamente si prefieres que solo seamos amigos'”, recordó Blanco. La respuesta del productor fue directa y decidida: “Le dije: ‘¿Sabes qué? Al diablo con eso'”.

Para el músico, dar el paso hacia la luz pública significó un cambio radical. Describió el impacto de la fama de Gomez en su vida diaria como un “impulso de cohete”, elevando la atención sobre él a niveles sin precedentes.

A pesar de definir la fama como un “mal necesario”, Blanco asegura que el apoyo mutuo y un círculo cercano y leal de amigos y familiares de toda la vida los han mantenido con los pies en la tierra.

La pareja, que contrajo matrimonio en septiembre de 2025, ha demostrado que su sólida amistad previa —que data de años atrás— fue la base idónea para su unión. “Todos dicen que siempre te casas con tu mejor amiga. Así es como funciona. Y ella es mi maldita mejor amiga”, concluyó el productor.

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