Selena Gomez deslumbra en la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

La boda del año reunió a lo más selecto de la industria del entretenimiento, y Selena Gomez no decepcionó en su papel de invitada de honor. La cantante y actriz, de 33 años, eligió un espectacular vestido dorado para la ceremonia que unió a Taylor Swift y Travis Kelce el 3 de julio en el emblemático Madison Square Garden de Nueva York.

Gómez, acompañada de su esposo Benny Blanco, lució un ajustado vestido cubierto completamente de lentejuelas que caía en un dobladillo con flecos a la altura de los pies. Su estilista Erin Walsh complementó el outfit con un peinado romántico y joyas minimalistas que realzaban el brillo de la prenda.

El vestido de la actriz no pasó desapercibido, especialmente porque evocaba el impresionante look que la propia Swift vistió en la boda de Gomez con Blanco en 2025. En aquella ocasión, la estrella de “Only Murders in the Building” compartió en Instagram imágenes de Swift luciendo el diseño número 49 de la colección Pre-Primavera 2026 de Oscar de la Renta, valorado en $36.990 dólares, según informó People.

El vestido presentaba un corsé y corpiño color nude cubiertos de lentejuelas y bordados florales tridimensionales que le otorgaban un brillo dorado inconfundible.

En honor al lanzamiento del álbum más reciente de Swift, “The Life of a Showgirl”, Gomez escribió en aquella publicación: “En honor a SHOWGIRL… bendecida de tenerte a mi lado casi 20 años después. Te amo @taylorswift Por siempre y para siempre”.

Selena Gomez mostró su vestido en Instagram. Cortesía: Instagram Selena Gomez.

El ensayo también fue motivo de elegancia

Un día antes de la ceremonia, el 2 de julio, Selena asistió a la cena de ensayo de la boda y compartió en sus historias de Instagram un video aplicándose un labial de Rare Beauty camino al evento. Para esta ocasión optó por un elegante vestido negro sin tirantes de Oscar de la Renta con falda hasta el muslo, complementado con zapatos de Jimmy Choo y joyería de Fernando Jorge, incluyendo los pendientes cortos Flicker y el anillo Flicker de diamantes.

La conexión entre Gomez y Swift se remonta a 2008, cuando ambas salían con miembros de los Jonas Brothers (Swift con Joe Jonas y Gomez con Nick Jonas). Desde entonces, su amistad solo ha crecido, apoyándose mutuamente en entregas de premios y compartiendo escenario a lo largo de los años.

La boda de Swift y Kelce, quien también tiene 36 años, llegó casi dos años después de confirmar su romance en octubre de 2023 y su compromiso en agosto de 2025. La pareja realizó una donación masiva de $26 millones a diversas organizaciones, incluyendo City Harvest, el Banco de Alimentos de Nueva York, New York Cares, Feeding America, la ASPCA y la Biblioteca de la Imaginación de Dolly Parton, entre otras.

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