Selena Gomez y Timothée Chalamet trabajarán juntos en una película de extraterrestres

En una de las colaboraciones más esperadas de la industria, los actores Timothée Chalamet y Selena Gomez compartirán créditos liderando el elenco de voces de una nueva película animada de ciencia ficción titulada “Not Alone“.

El largometraje está bajo el sello de Illumination, el prestigioso estudio detrás de éxitos taquilleros globales como “Despicable Me” y “The Super Mario Bros. Movie”.

El anuncio, revelado en el marco del Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy, marca un hito en la carrera de Chalamet, quien realizará su esperado debut en el cine de animación. El actor de “Dune” interpretará a Joe, un mecánico de cohetes introvertido que prefiere llevar una vida tranquila y solitaria en la Tierra, hasta que su destino cambia por completo.

Gomez, por su parte, aporta una sólida experiencia en el género tras su icónica participación en la saga “Hotel Transylvania”.

En esta ocasión, la trama de comedia romántica y ciencia ficción seguirá las peripecias de un entrañable trío de alienígenas (Dunk, Welly y Shirm) que irrumpen en el hogar de Joe mientras escapan de las garras del oficial Zandro, un torpe policía intergaláctico. El grupo buscará la ayuda del protagonista para reparar una nave espacial y regresar a salvo a su planeta.

La producción está liderada por Chris Meledandri, fundador y CEO de Illumination, y contará con la dirección compartida de Eric Guillon, Claire Dodgson y Jonathan Del Val.

Con un elenco secundario de primer nivel que incluye a Brett Goldstein y Allison Janney, “Not Alone” llegará a los cines de todo el mundo el 16 de abril de 2027 de la mano de Universal Pictures.

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