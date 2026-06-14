“Es mucho mejor que los Oscar”: así celebró Timothée Chalamet el título de los Knicks

En una declaración que está dando la vuelta al mundo de la cultura y el deporte, el actor Timothée Chalamet, nominado en tres ocasiones al Premio Oscar, aseguró que preferiría “mil veces” un campeonato de los New York Knicks antes que una ceremonia de los Oscar.

El intérprete, asiduo asistente a las finales de la NBA en el Madison Square Garden, ofreció estas declaraciones a SportsCenter momentos después de que los Knicks se coronaran campeones. La victoria se concretó el sábado por la noche en el Frost Bank Center, donde Nueva York derrotó a los San Antonio Spurs por 4-1 en la serie definitiva.

“¡Esto es mucho mejor que los Oscar! ¡Vamos, baby! ¡Los Knicks son campeones, baby!”, exclamó Chalamet desde el borde de la cancha.

La celebración del actor neoyorquino no se limitó a las gradas. Chalamet ingresó al vestuario para festejar con el equipo de su ciudad natal. En un video que se ha vuelto viral, se le ve disfrutando de la tradicional lluvia de champán.

Cuando una voz fuera de cámara le ofreció gafas protectoras, el artista rechazó el gesto con humor: “No me las merezco. No soy un atleta. Normalmente, uso un doble de acción para eso”.

Una espera de 53 años

La preferencia del actor adquiere un significado simbólico si se considera el tiempo de espera tanto en su carrera como en la franquicia deportiva. Chalamet ha sido nominado tres veces al Oscar en la categoría de mejor actor: la primera por “Call Me by Your Name” (2018), la segunda por “A Complete Unknown” (2025) y la tercera por “Marty Supreme” (2026). A lo largo de ocho años, el premio se le ha resistido.

En contraste, los New York Knicks rompieron una sequía de 53 años sin títulos. Su último campeonato databa de 1973, cuando derrotaron precisamente a Los Angeles Lakers con un marcador idéntico de 4-1.

Chalamet no fue la única figura pública que presenció en directo la hazaña de los Knicks en el Madison Square Garden. Entre las estrellas que ocuparon asientos junto a la cancha se encontraban cineastas y comediantes como Spike Lee, Larry David, Adam Sandler, Jerry Seinfeld, Ben Stiller, Chris Rock y Tracy Morgan, además de la actriz Mariska Hargitay y la cantante Taylor Swift.

Un dato histórico añadió mayor relevancia al evento: el presidente Donald Trump asistió al tercer partido de la serie en el Garden, lo que lo convirtió en el primer mandatario en ejercicio en la historia en asistir a unas Finales de la NBA.

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