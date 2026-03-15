Conan O’Brien bromea sobre la polémica de Timothée Chalamet con el ballet y la ópera en los Oscar

La 98.ª edición de los Premios Oscar no solo estuvo marcada por el cine, sino también por la agudeza de su anfitrión, Conan O’Brien. El veterano comediante estadounidense aprovechó el escenario de la Academia para lanzar una broma hacia Timothée Chalamet, quien recientemente se vio envuelto en una controversia tras cuestionar la relevancia actual de disciplinas artísticas como el ballet y la ópera.

Durante su monólogo de apertura, O’Brien hizo alusión a las estrictas medidas de seguridad del evento, vinculándolas de forma sarcástica con el malestar que las palabras del protagonista de “Marty Supreme” generaron en el mundo de las artes escénicas.

“La seguridad en los Oscars está muy estricta esta noche. Se nos dijo que se esperan ataques de representantes de la ópera y el ballet“, bromeó el presentador ante las risas del auditorio.

Sin detenerse ahí, Conan dirigió su mirada directamente al joven actor para rematar el chiste: “Solo están enojados de que dejaste afuera al jazz“, añadió, provocando una reacción inmediata de Chalamet.

Lejos de mostrarse incómodo, el intérprete —nominado en la categoría de Mejor Actor en los premios— respondió al comentario con una amplia sonrisa, tomándose con humor la referencia a sus polémicas declaraciones.

La controversia original surgió cuando Chalamet, en una entrevista previa, sugirió que ciertas formas de arte tradicional habían perdido conexión con las audiencias modernas.

Sus palabras no tardaron en hacerse virales, despertando críticas de diversos sectores culturales que defendieron la vigencia de la ópera y el ballet.

Seguir leyendo:

· “K-Pop Demon Hunters” gana el Oscar a Mejor Película Animada en la 98.ª entrega de los Premios Oscar

· Amy Madigan se lleva el Óscar en la categoría de Mejor Actriz de Reparto por “Waepons”

· Oscar 2026: Los mejores look de la alfombra roja