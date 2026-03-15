Amy Madigan se lleva el Óscar en la categoría de Mejor Actriz de Reparto por “Weapons”

La noche de la entrega de Premios Óscar empezó con la categoría de Mejor Actriz de Reparto. El primer galardón de esta noche quedó en manos de Amy Madigan por su papel de Gladys en “Weapons”.

Las apuestas esta noche la posicionaban como una de las favoritas; sin embargo, otro nombre que entraba entre las favoritas del público y de los críticos era el de Wunmi Mosaku por la cinta “Sinners”. Madigan, al subir al escenario, sorprendió a los asistentes por la risa de incredulidad con la que aceptó la estatuilla.

Aun con la felicidad a flor de piel por el logro obtenido y todo lo que tiene para agradecer, Amy no se olvidó de todas las actrices que junto a ella compartieron esta categoría.

En su discurso frente a la prensa, esto fue lo que dijo:

Sobre el discurso que dio al aceptar el Óscar afirma que fue natural, en su caso, porque tenía claro que quería enaltecer a su familia. Ademite que cuando está bajo este tipo de presión, ser natural es lo que mejor se le da.

Necesitar un excelente equipo de trabajo para que una cinta de horror tenga éxito, personas realmente involucradas con el guión, la dirección y un equipo que conecte con toda la intención de la historia.

¿Qué podemos decir sobre esta cinta?

Para empezar, es un filme del año 2025. Esta producción fue dirigida por Zach Cregger y le presenta al espectador un filme de terror psicológico.

El thriller nos presenta un hecho caótico: la desaparición de 17 niños, todos de una misma clase. Este suceso inexplicable destapa una serie de emociones humanas que se desbordan ante la desesperación, la culpa, la pérdida y la obsesión por saber qué es lo que ha pasado y dónde están todos estos niños.

Las nominadas en esta categoría son:

Elle Fanning (“Rachel Kemp” in Sentimental Value) – This is her first nomination.

Inga Ibsdotter Lilleaas (“Agnes Borg Pettersen” en Sentimental Value) – Esta es su primera nominación.

Amy Madigan (“Gladys” en Weapons) – Esta es su segunda nominación al Óscar. Ella fue nominada previamente por la cinte “Twice in a Lifetime” (1985).

Ella fue nominada previamente por la cinte “Twice in a Lifetime” (1985). Wunmi Mosaku (‘Annie’ en Sinners) — ¡Celebremos su emocionante primera nominación!

Teyana Taylor (“Perfidia” in One Battle after Another) – Esta es su primera nominación.

Entérate de todo lo que está aconteciendo esta noche en la entrega de Premios Óscar; entra aquí.

Sigue leyendo más de la entrega de “Premios Óscar” aquí:

¡Sigue minuto a minuto lo que sucede en los Premios Oscar 2026!

Oscar 2026: Los mejores look de la alfombra roja

Oscars 2026: Polymarket perfila a “One Battle After Another”como la vencedora indiscutible de la ceremonia