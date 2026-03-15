Oscar 2026: Los mejores look de la alfombra roja

Todo está listo para la gala más importante de Hollywood. Este domingo, se celebra la edición 98 de los premios Oscar en el teatro Dolby de Los Ángeles, en una gala que contará con Conan O’Brien como anfitrión de la gala por segundo año consecutivo.

Por la alfombra roja de los Oscar ya han desfilado algunas de las estrellas nominadas a los premios que otorga la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Entre las estrellas que han desfilado destacan:

Esta noche, además del comediante estadounidense, la ceremonia contará con estrellas de la talla de Robert Downey Jr., Anne Hathaway, Paul Mescal, entre muchos otros, para presentar a los ganadores de las distintas categorías.

En esta edición, seis películas se reparten la mayor cantidad de nominaciones: “Sinners”, con 16; “Una batalla tras otra”, con 13. “Marty Supreme”, “Frankenstein” y “Valor Sentimental”, 9.

A continuación, los mejores looks de los premios Oscar:

Kieran Culkin

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Heidi Klum

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Wagner Moura

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Jessie Buckley

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Joe Alwyn

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Zoe Saldaña

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Demi Moore

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Elle Fanning

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