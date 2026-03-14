Oscars 2026: Lo que ya sabemos por los ensayos

HOLLYWOOD, CA – Adrien Brody, luciendo jeans, una camiseta azul marino con un “Hollywood” en enormes letras grises en el pecho y gafas de sol rojas colgadas al cuello, salió al escenario a las 2:45 pm para ensayar sus líneas, siguiendo la tradición que marca que los actores premiados un año antes presentan uno de los Oscars al año siguiente.

El dos veces ganador del óscar a Mejor Actor fue una de las estrellas que pasaron el sábado, a 24 horas de la 98ª edición de los Premios Óscar [TV: domingo 15 de marzo, 4 pm PT por ABC y Hulu], por el Dolby Theater de Hollywood.

Poco después aparecieron en el escenario las “Bridesmaids” de la película de 2011: Kristen Wiig, Melissa McCarthy, Rose Byrne -nominada a Mejor Actriz este año por “If I Had Legs I’d Kick You”-, Maya Rudolph y Ellie Kemper. Solo faltaba Rebel Wilson. Quince años después de la exitosa comedia, las cinco actrices prometen dejarnos uno de los momentos más divertidos de la noche -y más complicados de ensayar por sus múltiples y rápidos chistes sobre algunos de los actores que estarán presentes en la gala- cuando salgan a presentar dos premios.

“Bridesmaids” no será la única película que se recordará durante la ceremonia. Con motivo del 25º aniversario de “Moulin Rouge!”, Nicole Kidman y Ewan McGregor saldrán juntos a presentar un premio.

Mikey Madison, ganadora a Mejor Actriz en 2025 por “Anora”, durante los ensayos. Crédito: AMPAS | Cortesía

Por los ensayos también pasó Javier Bardem, que entregará un galardón junto a Priyanka Chopra, aunque la actriz india no acudió a la cita. Después de recitar sus líneas, el actor español bajó al patio de butacas para saludar y charlar con la presidenta de la Academia, Lynette Howell Taylor, y el CEO de la Academia, Bill Kramer. El grupo se sacó una foto, una de las pocas de la jornada en el teatro, ya que tomar imágenes de los ensayos está totalmente prohibido.

Si la gala se puede hacer larga –puede acercarse a las 4 horas–, los ensayos lo son aún más. El Dolby Theater se transforma durante toda la semana previa, con un decorado diferente; este año dominan los tonos burdeos, ámbar y el siempre presente dorado, colores que veremos también en la alfombra roja. Pero es el sábado cuando la mayoría de presentadores acuden a practicar su parte.

Wagber Moura, que aspira al óscar a Mejor Actor por “The Secret Agent”, también presentará un premio durante la ceremonia. Crédito: AMPAS | Cortesía

El momento también sirve para que los coordinadores les expliquen por dónde van a entrar al escenario, dónde situarse en cada momento y dónde deben pararse después de entregar la estatuilla dorada.

Vestidos de forma casual, la pareja o grupo que presenta cada premio lee en el teleprompter el guion real de su segmento y, “solo para el propósito de este ensayo” –se advierte–, anuncian un ganador ficticio de entre los nominados en la categoría.

Bill Pullman y su hijo Lewis también acudieron el sábado a practicar sus líneas. Crédito: AMPAS | Cortesía

Entonces, uno de los extras situados en las primeras filas se hace pasar por el ganador y sube a recoger la estatuilla sobre el escenario, donde agradece el premio sin consumir –ni acercarse– los 45 segundos que disfrutarán los premiados antes de que la música corte su discurso. Unas pocas decenas de personas –los técnicos del show y el resto de extras– aplauden desde el patio de butacas.

Se trata de una rutina que se repite cada año y que el equipo técnico se conoce al dedillo. Algunos llevan décadas siendo parte de la ceremonia.

Kieran Culkin, que el año pasado se llevó el premio a Mejor Actor de Reparto, no faltó a los ensayos. Crédito: AMPAS | Cortesía

Como en años anteriores, LA OPINIÓN tuvo acceso junto a otros 20 periodistas a 90 minutos de los ensayos, que habían comenzado el sábado a las 9 de la mañana. Todo está listo -incluidas las medidas de seguridad- para celebrar la noche más glamurosa del cine.

Sigue leyendo:

· Latinos se dejaron ver en el almuerzo de los nominados a los Premios Óscar

· Este mexicano podría ganar Oscar 2026 por Mejor Sonido

· Todo sobre los Premios Óscar