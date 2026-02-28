Conoce al mexicano nominado al Oscar 2026 por mejor sonido

Cuando José Antonio García se asomó por primera vez al set de una película en Londres durante un viaje que emprendió como mochilero al salir de la preparatoria en México, nunca cruzó por su mente que dedicaría su vida al sonido cinematográfico y que su trabajo lo llevaría a ser nominado al Oscar no una sino tres veces.

“ Ni de chiste, pensé en estar nominado al Oscar”, dice rotundo José Antonio en una entrevista con La Opinión.

Este año ha sido nominado al Oscar en la categoría de mejor sonido por la película Una batalla tras otra (One Battle After Another) bajo la dirección de Paul Thomas Anderson.

José Antonio García durante la filmación de la película Roma. Crédito: José Antonio García | Cortesía

Pero quién es este sonidista mexicano

Nació en la ciudad de México y vino a vivir permanente a Los Ángeles en 1989. A principios de los años 80 fue a estudiar tecnología del sonido a la Universidad de Indiana. Fue en esa época que conoció a Lisa, quien sería su esposa y la madre de sus dos hijos que hoy tienen 28 y 30 años.

“Mi papá tenía que ver con cuestiones de contratos, y le consiguió uno muy bueno a un padrino; él me ofreció pagarme dos años en la universidad que quisiera. Así fue como fui a Indiana a estudiar”.

Su interés en el sonido, nació en Londres cuando se fue de mochilero tras haber ahorrado algo de dinero poniendo cintas de música y luces en las fiestas.

“Luis Mandoki (director de cine mexicano) quien es hermano de uno de mis mejores amigos estaba en Londres, y cuando me fui un año de mochilero le caí a su departamento. Él estaba firmando un corto, me invitó y por primera vez vi un set de cine, y ahí había un sonidista, y como principal sentido ha sido la oreja, me pareció muy bonito”, recuerda.

Esa visita al set y el sonido lo atraparon

“¡Mira qué bonita vida! Me interesó”, pensó.

José Antonio García durante la filmación de Babel. Crédito: José Antonio García | Cortesía

Tras un par de año de vida de hippie, se fue a Indiana a estudiar sonido, y al regresar a México, revela que hizo de todo, comerciales, televisión.

Y se casó con Lisa, ciudadana estadounidense y le dieron su residencia en Estados Unidos; y se vino a vivir a Los Ángeles hace 40 años.

Su introducción a Hollywood fue gradual y le tomó tiempo,

“Empecé a hacer cosas gratis antes de que me soltaran a hacerme cargo del sonido de una película; me tocó arreglar las máquinas de carrete de cinta magnética con las que grababamos; hacía lo que podía”.

Cuando le dieron sus primeros proyectos Cuentos desde la Cripta y Critters 3 y 4 se puso feliz sobre todo con la 3 donde actuaba Leonardo DiCaprio.

“¡Chingón! Ya tengo chamba”.

Para llegar ahí, pasó por momentos en los que se desesperaba y pensó en regresar a México.

“Vivíamos en un garage con mi suegra. Yo decía ‘qué chingados, estoy haciendo aquí, vivía mejor en México’. Afortunadamente no teníamos apremiantes de dinero, mi suegra nos estaba apoyando”.

José Antonio García editando el sonido de la película Hunger Games 3. Crédito: José Antonio García | Cortesía

José Antonio dice que ser mexicano no le hizo su ingreso más complicado al mundo del cine en Hollywood.

“Si hay ciertos racismos, gente racista, pero el mundo del cine es muy cosmopolita; hay gente de todos lados, y es más abierto a todo tipo de inmigrantes; claro siempre tienes que lidiar con egos”.

Y sonríe al revivir las ocasiones en las que le preguntaban si hablaba inglés.

“Era una de las primeras preguntas que me hacía. Yo les respondía, mejor que tú, mi amigo”.

Considera que algo que le ha ayudado para hacer carrera en Hollywood, ha sido tratar cada proyecto aunque fuera barato, como si fuera una gran producción cinematográfica.

“Eso siempre acarrea Karma. Se va armado la bolita de nieve”.

Confía que además tener un poco de don de gentes le ha servido.

“El rollo es que es más probable que contraten a alguien con don de gente que sea mediocre que a un chingon que sea mamón. En ese sentido me ha sido fácil relacionarme con la gente”.

Y su apodo El Tiburón tiene que ver con que su segundo apellido es Tiburcio no con que sea una persona de cuidado.

“Desde niño me dice El Tiburón”.

José Antonio García durante la grabación de la película To the Wonder. Crédito: José Antonio García | Cortesía

Y justamente desde su juventud se ha codeado con mexicanos que ahora destacan en Hollywood como directores.

“A Alfonso (Cuarón), al Chivo (Emmanuel Lubezki), Rodrigo Prieto, todos éramos asistentes. A Memo (Guillermo del Toro) lo conozco bastante bien, pero nunca he hecho una película con él”.

¿Por qué el sonido?

“Es como el alma de la imagen. En una película siempre puedes disimular cosas La voz es muy difícil de que te engañe. Una buena actuación es muy musical”.

Explica que en el sonido de una película, son tres, el productor y mezclador de sonido, el operador de micrófono y el cablista.

“Es una vida complicada, a veces, si te va bien está padrísimo, pero son muchas horas de nalgas y esperas. Son jornadas de 12 horas. En Una batalla tras otra, fue una una chinga de 100 días, pero lo que salió,está increíble”.

Le toco ver la película en Berlín en una sala de las antiguas.

“Estaba repleta de gente y sentir la reacción del público alemán fue increíble”.

José Antonio García, un momento de descanso durante la filmación de la película Biutiful. Crédito: José Antonio García | Cortesía

¿Podría ganar el Oscar?

“Para mi haber hecho esta película es ya un triunfo porque es muy ruda, y las probabilidades de ganar son del 20%. La película Fórmula 1 y Sinners tienen más chances de ganar que la nuestra”.

Bueno, dice con toda honestidad, que no ha preparado ni un discurso porque si de algo está seguro es que no va a ganar.

Sin embargo, insiste en que su premio es haber hecho lo que considera una maravilla de película, que si la ven en 20 años, no podrán dejarla de ver.

José Antonio tiene una larga carrera, pero hay acaso alguna película de la que se sienta más orgulloso.

“Tengo muchas que me han dejado satisfecho. Me ha ido muy bien. Cuando empezaba decía si puedo llenar una mano con las películas de las que estoy muy orgulloso, me sentiré muy bien; pero ahora resulta que necesito más manos”.

Por lo tanto, le resulta difícil escoger una.

“Hay muchas de Alfonso Cuarón: Y Tu mamá también, Princesita, Roma; con El Negro (el director Alejandro González Iñárritu) he hecho 21 gramos, Babel; con Alejandro (Alexander Payne) hice Entre Copas (Sideways), y Nebraska me gusta mucho; Argo; con Terry Malick hice The New World que me encanta. Las veo y me siento muy orgulloso. Siempre he tenido una debilidad por Y Tu mamá también; y Roma nos quedó muy bien”.

El mexicano nominado al Oscar dice que no conoce a ningún sonidista mexicano en Hollywood.

“El rollo son los papeles, sin papeles no te contratan”.

Y confiesa que sus planes, son sencillamente seguir trabajando.

“He sido muy afortunado en escoger algo que me despierta todos los días con ganas de hacer la chamba, y eso es una fortuna en la vida siempre”.

¿Qué dirían a los muchachos que quieran seguir su ejemplo?

“Es un maratón de mucho tiempo al que hay que seguir el ritmo. No va a pasar de un día para otro. Traten de hacer lo más que se pueda. Hoy en día ya no es tan difícil. Los medios ya no son tan caros. Cualquier gente puede hacer un producto bastante decente con un teléfono. Lo importante es encontrar banda, rebotar ideas, empezar a hacer cosas y es la manera como todo mundo arrancas”.

Añade que la mayoría empieza siendo asistente, y trayendo el café.

“Es una carrera de sacrificios familiares. Pierdes muchas cosas con tus hijos, el matrimonio, a veces lo bailas, las horas son muy demandantes, te desapareces por cinco meses; pero cuando te va bien, es muy satisfactorio”.

José Antonio cumplirá 69 años el 13 de marzo. Su nominación al Oscar 2026 en la categoría de Mejor Sonido por su trabajo en la película Una batalla tras otra (One Battle After Another), des la tercera; fue nominado por sus trabajos en Argo en 2013 y Roma en 2019.