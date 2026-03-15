Oscars 2026: Polymarket perfila a "One Battle After Another" como la vencedora indiscutible de la ceremonia

La 98ª edición de los Premios Oscar ya está aquí. La ceremonia, que se celebrará este domingo 15 de marzo y será presentada por Conan O’Brien. Esta edición no solo definirá lo mejor del cine, también determinará el destino de decenas de millones de dólares en los crecientes mercados de predicción. De momento, la película que lidera todas las apuestas es “One Battle After Another”.

Desde que se anunciaron los nominados en enero, plataformas como Polymarket y Kalshi han estado repletas de predicciones.

Apostadores de todo el mundo han estado negociando con las probabilidades de las 24 categorías. Este, sin duda, es un fenómeno que ha captado la atención de cientos de medios. El historial de estos mercados es cada vez más respetado; de hecho, Polymarket acertó en 26 de las 28 categorías en los Golden Globes de este año.

Si las probabilidades actuales son correctas, la gran triunfadora de la noche será “One Battle After Another”, la nueva película de Paul Thomas Anderson, que se llevaría cuatro estatuillas, incluyendo las más importantes.

El elenco detrás de “One Battle After Another” en los BAFTA 2026.

Crédito: AP Photo/Alastair Grant.

“One Battle After Another”, la gran favorita de la noche

La película lidera las apuestas en las categorías más importantes. Para Mejor Película, se le otorga una contundente probabilidad de alrededor del 75 %, con más de $44 millones apostados en su victoria. Su director, Paul Thomas Anderson, es también el favorito indiscutible para llevarse el Mejor Director, con un 90 % de posibilidades.

El dominio de la cinta se extiende a categorías técnicas y de guion. Es la favorita para ganar el Oscar a Mejor Fotografía (76 %), Mejor Guion Adaptado (más del 95 %) y Mejor Montaje (80 %). Además, Sean Penn, quien actúa en la película, es el principal candidato a llevarse el premio al Mejor Actor de Reparto, con un 68 % de probabilidades.

La competencia: “Sinners” y “Frankenstein” también brillan

Aunque “One Battle After Another” parte como favorita, no estará sola en el podio. Se espera que “Sinners”, de Ryan Coogler, y “Frankenstein”, de Guillermo del Toro, se queden con al menos tres premios cada una.

“Sinners” parece imparable en las categorías de sonido y guion. Es la candidata número uno a Mejor Banda Sonora Original (93 %), Mejor Guion Original (97 %) y Mejor Reparto (75 %).

Su actor principal, Michael B. Jordan, también es el favorito en una competida categoría de Mejor Actor, con aproximadamente un 47 % de posibilidades, después de darle la vuelta a las predicciones iniciales que daban como ganador a Timothée Chalamet.

Michael B. Jordan es el favorito para quedarse con la estatuilla a Mejor Actor en los Premios Oscar. Crédito: Jordan Strauss/Invision/AP.

Por su parte, “Frankenstein” domina las categorías artísticas y de maquillaje. Es la gran favorita para ganar los premios a Mejor Diseño de Producción, Mejor Diseño de Vestuario y Mejor Maquillaje y Peluquería, rondando todas ellas el 90% de probabilidades.

Otras categorías destacadas

En el resto de categorías, los mercados de predicción también tienen claros sus favoritos:

Mejor Actriz: Jessie Buckley (“Hamnet”) es la ganadora casi asegurada, con un 96% de posibilidades.

es la ganadora casi asegurada, con un 96% de posibilidades. Mejor Actor de Reparto: La actriz Amy Madigan (“Weapons”) lidera las apuestas con un 47%, tras un vuelco en las predicciones que inicialmente favorecían a Teyana Taylor.

lidera las apuestas con un 47%, tras un vuelco en las predicciones que inicialmente favorecían a Teyana Taylor. Mejores Efectos Visuales: “Avatar: Fire and Ash” es la ganadora indiscutible, con más de un 90% de probabilidades.

es la ganadora indiscutible, con más de un 90% de probabilidades. Mejor Sonido: La película de F1 , protagonizada por Brad Pitt, es la gran favorita para llevarse esta categoría técnica (80%).

, protagonizada por Brad Pitt, es la gran favorita para llevarse esta categoría técnica (80%). Mejor Canción Original: “Golden” , el éxito viral de “KPop Demon Hunters”, es la clara favorita con un 80% de opciones.

, el éxito viral de “KPop Demon Hunters”, es la clara favorita con un 80% de opciones. Mejor Película de Animación: “KPop Demon Hunters” repite como favorita en esta categoría, con un 92% de probabilidades.

repite como favorita en esta categoría, con un 92% de probabilidades. Mejor Cortometraje de Animación: Es la categoría con más incertidumbre. “Butterfly” lidera con un 50%, seguido de cerca por “La chica que lloraba perlas” (27-30%).

Los mercados de predicción han hablado. Solo queda esperar a la noche del domingo para ver si, una vez más, aciertan o si los Premios Oscar deparan alguna sorpresa. La ceremonia se podrá ver en vivo por ABC y Hulu.

¡Elige a tu favorito en los Premios Oscar!

Seguir leyendo: