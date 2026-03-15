¡Sigue minuto a minuto lo que sucede en los Premios Oscar 2026!
Los Premios Oscar 2026 se celebran este domingo 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California
Otra temporada de premios llega a su fin esta noche con la entrega de los Premios Oscar 2026. Este año, la ceremonia estará a cargo de la conducción de Conan O’Brien, como el año pasado. En esta edición, la película más nominada es “Sinners”, cuyo director es Ryan Coogler.
La cinta hizo historia al recibir 16 nominaciones. Esta cifra récord supera a películas como “Titanic” o “La La Land”, posicionándola como la gran favorita.
En la lista le sigue “One Battle After Another”, con 13 menciones, del director Paul Thomas Anderson, uno de los favoritos para llevarse el premio a Mejor Director. En el tercer lugar, se encuentra la cinta de Guillermo del Toro, “Frankenstein”, con nueve nominaciones.
Otras películas que tampoco hay que perder de vista esta noche son “Marty Supreme” y “Sentimental Value”, ambas con nueve menciones.
Esta noche, los premios se desarrollarán en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California. Ahora, sigue minuto a minuto lo que sucede en la ceremonia más importante en la historia del cine.
Mejor Casting
Por primera vez, en los Premios Oscar se otorga una estatuilla a Mejor Casting. Antes de la entrega del premio, actores de cada una de las películas nominadas a Mejor Película le dedicaron sentidas palabras a las directoras y directores de casting. La ganadora fue la directora de la cinta de “One Battle After Another”, Cassandra Kulukundis, haciendo historia al ser la primera triunfadora.
Mejor Maquillaje y Peinado
Mike Hill, Jordan Samuel y Cliona Furey se quedaron con el Oscar en la categoría de Mejor Maquillaje y Peinado por su trabajo en “Frankenstein”; es el segundo premio que recibe la película en la noche.
Mejor Diseño de Vestuario
Kate Hawley también se llevó el BAFTA por su trabajo en “Frankenstein”.
Crédito: AP Photo/Alastair Grant.
La ganadora del premio fue “Frankenstein”. Subió al escenario Kate Hawley, quien se encargó de confeccionar cada traje según el aura de cada personaje.
Mejor Cortometraje de Animación
“The Girl Who Cried Pearls”, se quedó con el premio de Mejor Cortometraje de Animación.
Mejor Película Animada
Las voces detrás de “K-pop Demon Hunters”. Crédito: John Locher/AP.
El fenómeno de Sony y Netflix, “K-pop Demon Hunters“, como se esperaba, se quedó con el Oscar en la categoría Mejor Película Animada.
Ganadora a Mejor Actriz de Reparto
Crédito: Richard Shotwell/Invision/AP.
La actriz Amy Madigan de “Weapons”, se quedó con el Oscar en la categoría Mejor Actriz de Reparto.
¡Mira los mejores looks de la alfombra roja!
Las estrellas lucieron sus mejores atuendos en la entrada Dolby Theatre en Los Ángeles. En La Opinión de Los Ángeles hicimos nuestra selección.
¡Inician los Premios Oscar!
Crédito: AP Photo/Chris Pizzello.
El conductor de la ceremonia, Conan O’Brien, abrió el espectáculo disfrazado como Amy Madigan en “Weapons” y después mencionó: “¡Parece que tengo lupus, Betty Davis!” Antes de llegar al Dolby Theatre de Los Ángeles, California, hizo un recorrido por las películas nominadas esta noche.
Michael B. Jordan en los Oscar
Crédito: Jordan Strauss/Invision/AP.
El actor nominado por “Sinners”, Michael B Jordan, y el favorito para ganar en la categoría “Mejor Actor”, fue uno de los últimos en llegar a la ceremonia de los Premios Oscar.
Jessie Buckley llega a los Oscar
Crédito: Jordan Strauss/Invision/AP.
La nominada a Mejor Actriz, Jessie Buckely, sorprendió con un vestido color rojo con violeta la alfombra roja y destacó durante su paso.
El actor de ‘Sentimental Value’ Stellan Skarsgård llega ala alfombra
Crédito: Gregory Bull/AP.
Stellan Skarsgård nominado en la categoría de Mejor Actor de Reparto por “Sentimental Value”, llegó junto a su esposa a la alfombra roja de los Oscar.
Emma Stone se luce en los Premios Oscar
Crédito: Jordan Strauss/Invision/AP.
La estrella de ‘Bogonia’, Emma Stone, quien también está nominada en la categoría de Mejor Actriz, llegó a la alfombra de los Premios Oscar con un diseño Louis Vuitton de color blanco brillante.
Chloe Zhao llega a los Premios Oscar
Crédito: Jordan Strauss/Invision.
La directora de una de las cintas más aclamadas de la temporada, ‘Hamnet’, Chloe Zhao, fue una de las primeras en llegar a la alfombra de los premios y lució un vestido totalmente negro.
Una alfombra color vino
Desde el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, el periodista de La Opinión Rafael Cores informa que, este año, la alfombra de los Premios Oscar cambió un poco de color rojo a color vino. En el video muestra todos los puntos que pasarán las estrellas esta noche para ser parte de los premios más prestigiosos del cine.
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