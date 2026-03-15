¡Sigue minuto a minuto lo que sucede en los Premios Oscar 2026!

Otra temporada de premios llega a su fin esta noche con la entrega de los Premios Oscar 2026. Este año, la ceremonia estará a cargo de la conducción de Conan O’Brien, como el año pasado. En esta edición, la película más nominada es “Sinners”, cuyo director es Ryan Coogler.

La cinta hizo historia al recibir 16 nominaciones. Esta cifra récord supera a películas como “Titanic” o “La La Land”, posicionándola como la gran favorita.

En la lista le sigue “One Battle After Another”, con 13 menciones, del director Paul Thomas Anderson, uno de los favoritos para llevarse el premio a Mejor Director. En el tercer lugar, se encuentra la cinta de Guillermo del Toro, “Frankenstein”, con nueve nominaciones.

Otras películas que tampoco hay que perder de vista esta noche son “Marty Supreme” y “Sentimental Value”, ambas con nueve menciones.

Esta noche, los premios se desarrollarán en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California. Ahora, sigue minuto a minuto lo que sucede en la ceremonia más importante en la historia del cine.

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