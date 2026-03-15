“K-Pop Demon Hunters” gana el Oscar a Mejor Película Animada en la 98.ª entrega de los Premios Oscar

“K-Pop Demon Hunters”, la película animada dirigida por Maggie Kang y Chris Appelhans, ganó este domingo el Oscar a Mejor Película Animada en la 98.ª edición de los Premios Oscar, celebrada en el Dolby Theatre de Hollywood. La cinta de Netflix y Sony Pictures Animation llegó a la gala como la favorita indiscutible de la temporada y se llevó la estatuilla sin sorpresas.

La película sigue a Huntrix, un grupo femenino de K-pop integrado por Rumi, Mira y Zoey, quienes llevan una doble vida secreta: además de llenar estadios con sus canciones, son cazadoras de demonios encargadas de proteger a sus fans de amenazas sobrenaturales. Su mayor desafío llega cuando aparece una boy band rival que en realidad está compuesta por demonios disfrazados.

La cinta fue producida por Sony Pictures Animation (el mismo estudio detrás de “Spider-Man: Into the Spider-Verse”, que ganó el Oscar a Mejor Película Animada en 2019) y estrenada en Netflix el 20 de junio de 2025. Entre el equipo de animadores figuró el mexicano Cruz Contreras.

Los números de un fenómeno global

Desde su estreno, “K-Pop Demon Hunters” se convirtió en la película animada más vista en la historia de Netflix, con más de 541 millones de horas reproducidas a nivel mundial. La cifra supera registros previos de la plataforma, incluidos títulos como “El juego del calamar”.

La banda sonora tuvo un impacto equivalente. “Golden”, interpretada por el grupo ficticio HUNTR/X, pasó ocho semanas en el número uno del Billboard Hot 100 y ocho canciones de la película ingresaron a esa lista de forma simultánea, un hecho sin precedente para una producción animada.

Una temporada de premios sin tropiezos

El camino hacia los Premios Oscar fue consistente. “K-Pop Demon Hunters” ganó en los Globos de Oro y en los Critics Choice Awards en las categorías de Mejor Película Animada y Mejor Canción Original por “Golden”. En los Annie Awards (considerados la referencia principal de la industria de la animación) se llevó 10 galardones, el mayor número de la edición.

La cinta llegó a la noche del domingo nominada también a Mejor Canción Original por “Golden”.

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