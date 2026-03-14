Ed Sheeran habla sobre el diagnóstico de cáncer que enfrentó su esposa: “Fue el peor día”

Ed Sheeran se sinceró en una entrevista, para el podcast “Friends Keep Secrets”, presentado por Benny Blanco, Lil Dicky y Kristin Batalucco, sobre el cáncer que enfrentó su esposa Cherry Seaborn mientras estuvo embarazada de su segunda hija, Jupiter, en el año 2022.

“El día que Cherry me llamó y me dijo que tenía cáncer, ese fue probablemente el peor día de mi vida“, confesó Sheeran en el programa.

El intérprete describió ese período como trágico en su vida, ya que el diagnóstico de su esposa coincidió en el tiempo con la muerte inesperada de dos amigos muy cercanos: el empresario musical Jamal Edwards y la leyenda del críquet Shane Warne.

“Esa fue probablemente la peor semana, porque Jamal también murió esa semana, y luego nos vimos inmersos en un juicio. Ah, y luego murió Shane”, recordó el artista.

Sheeran explicó que la situación fue particularmente complicada porque Cherry estaba embarazada en el momento del diagnóstico. “Le hicieron la operación. Estaba embarazada en ese momento. Por eso fue difícil”, detalló.

Finalmente, a Seaborn le extirparon el tumor después de dar a luz a la segunda hija de la pareja en el 2022. “Por suerte —toco madera—, está perfectamente bien. Pero fue aterrador”, añadió el cantante.

El testimonio de Cherry Seaborn

La propia Cherry Seaborn ya había hablado sobre el impacto de su enfermedad en la serie documental de Disney+ de 2023, “Ed Sheeran: The Sum of It All”.

En ella, describió el diagnóstico como “un golpe tremendo” que la hizo reflexionar profundamente sobre la mortalidad. “Fue espantoso. Fue horrible”, confesó en ese entonces.

Sin embargo, también hubo espacio para la esperanza. Tras una cita de seguimiento con el médico después de la operación, Seaborn compartió su alivio: “Vimos al cirujano, revisó las tomografías y todo se ve bien. Los ganglios linfáticos están completamente calmados. Fue increíble. Fue algo importantísimo para nosotros”.

Además, reveló que el susto de salud desencadenó una increíble oleada de creatividad en su marido. “A principios de febrero recibimos el diagnóstico del tumor”, recordó Seaborn, “y al día siguiente, Ed bajó al sótano y escribió siete canciones en unas cuatro horas”.

La pareja, que se reencontró en 2015 tras haber sido amigos en la juventud y se casó en 2018, ha formado una familia con sus dos hijas: Lyra Antarctica, nacida en 2020, y Jupiter, nacida en 2022.

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