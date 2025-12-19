Ed Sheeran habla de su transformación física: “Antes era un fumador empedernido”

El nombre de Ed Sheeran suele asociarse a éxitos globales y récords de ventas, pero a sus 34 años el artista británico sorprendió al mundo al mostrar una faceta poco conocida: una profunda transformación física y mental impulsada por la paternidad, la sobriedad y una nueva relación con el ejercicio. En una reciente portada de Men’s Health UK, Sheeran compartió cómo pasó de los excesos a una vida más equilibrada, sin perder autenticidad.

Durante años, el propio Sheeran se describió como un “fumador empedernido” que bebía cerveza y se alimentaba a base de kebabs. Tras los conciertos, las noches largas y el alcohol eran parte de la rutina.

Esos hábitos no solo afectaban su salud, sino también su voz y su rendimiento sobre el escenario. Al verso de un documental de hace una década, recordó sentirse agotado y “más viejo de lo que era”, una sensación de que hoy contrasta con su estado actual.

La paternidad lo impulsó a cambiar

El nacimiento de su hija Lyra marcó el antes y el después. Convertirse en padre lo llevó a cuestionar sus decisiones diarias ya priorizar el bienestar familiar. Un episodio concreto —haber bebido vino y sentirse mal cuando su hija se despertó— lo hizo replantearse el consumo de alcohol.

“Quería ser un padre responsable y sentirme y verme mejor” Ed Sheeran

Sheeran comenzó con el clásico “Dry January”, un mes sin alcohol que terminó extendiéndose en el tiempo. Paralelamente, incorporó el ejercicio a su rutina: Pilates Reformer, entrenamiento con pesas y running.

El resultado fue progresivo y realista: perdió 14 kilos en cinco años y ganó energía para la vida cotidiana y los escenarios. Más que un cambio estético, encontré disciplina y entusiasmo.

“Durante una gira, observe a Stormzy entrenar intensamente antes de salir a tocar, fue revelador”, afirmó que aquella escena le hizo comprender la importancia de la preparación física.

Luego, con la ayuda de su entrenador personal y amigo de la infancia, Ali Thomas, desterró prejuicios sobre las pesas —como el temor a “volverse enorme” al estilo Arnold Schwarzenegger— y aprendió a adaptar el entrenamiento a sus propias metas.

Sheeran también enfrentó dudas sobre cómo reaccionarían sus fans ante su nuevo estilo de vida, ya que siempre se percibió como alguien cercano y “normal”. Aun así, confió en que el mensaje central sería positivo: salud con moderación, sin extremos ni imposiciones.

De acuerdo a lo que reflejó en la entrevista, la historia de Ed Sheeran es un recordatorio de que los grandes cambios nacen de motivaciones profundas.

