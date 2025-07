“Shape of You” de Ed Sheeran encabeza el Top 100 de Apple Music de la década

Apple Music acaba de cerrar el libro de su primera década con una revelación que, aunque predecible para muchos, ilustra perfectamente cómo funciona la industria musical moderna. “Shape of You” de Ed Sheeran ha sido oficialmente coronada como la canción más reproducida de los últimos diez años en la plataforma, un título que llega acompañado de números que vale la pena examinar más allá del simple reconocimiento.

La lista de las 100 canciones más escuchadas es un mapa del consumo musical global que refleja tendencias, cambios culturales y la evolución de cómo escuchamos música en la era del streaming.

La anatomía de un éxito no planeado

Lo que resulta particularmente interesante de esta historia es cómo “Shape of You” estuvo muy cerca de quedarse fuera del catálogo del cantante. En una conversación reciente con Zane Lowe de Apple Music, el cantautor británico describió el proceso creativo con una franqueza que desmitifica la creación musical moderna.

“Era el primer día que trabajaba con Steve Mac”, relató Sheeran. “Johnny y yo entramos y nos pusimos manos a la obra, canción tras canción. Al final, echamos la vista atrás y pensamos: ‘Esta está bien'”. Una descripción que contrasta dramáticamente con la magnitud del éxito posterior.

La canción, según Sheeran, fue inicialmente conceptualizada para otros artistas. “Esta podría ser fácilmente una canción de Rudimental en la que podrían poner a Rihanna”, les dijo a los directores de Asylum Records. Sin embargo, la decisión de mantener la canción cambió no solo su carrera, sino aparentemente el panorama musical de la década.

Algunos de los datos que compartió Apple Music en relación con éxito de “Shape of You” resultan interesantes:

Estableció el récord de reproducciones en el primer día para una canción po p en Apple Music

p en Apple Music Mantuvo el número 1 en listas de distintos países durante más de 1,800 días

Permaneció en el primer lugar de listas generales por más de 1,000 días

La fórmula del alcance global

Sheeran ofrece una perspectiva técnica interesante sobre por qué la canción funcionó tan ampliamente. “Al principio, cuando lo estaba creando, pensaba: ‘Este es un ritmo dancehall’. Pero luego, cuando estaba en India, me decían: ‘No, este es un ritmo punjabi'”, explicó. Esta ambigüedad rítmica, lejos de ser una debilidad, se convirtió en la clave de su universalidad.

La canción ha demostrado una adaptabilidad notable, funcionando igualmente bien con bandas tradicionales irlandesas como en interpretaciones en lugares tan remotos como Bután o la Antártida. Esta versatilidad sugiere que “Shape of You” logró algo que muchos artistas buscan, pero pocos consiguen: crear un sonido que trasciende contextos culturales específicos.

El panorama de una década

El top 10 de Apple Music revela las tendencias que definieron los años 2010:

Shape of You – Ed Sheeran

– Ed Sheeran Blinding Lights – The Weeknd

– The Weeknd God’s Plan – Drake

– Drake Sunflower – Post Malone, Swae Lee

– Post Malone, Swae Lee Rockstar – Post Malone ft. 21 Savage

– Post Malone ft. 21 Savage One Dance – Drake ft. Wizkid y Kyla

– Drake ft. Wizkid y Kyla SICKO MODE – Travis Scott

– Travis Scott Perfect – Ed Sheeran

– Ed Sheeran No Guidance – Chris Brown ft. Drake

– Chris Brown ft. Drake Bad Guy – Billie Eilish

La lista refleja el dominio del hip-hop y el pop híbrido, la influencia de los ritmos caribeños y africanos, y la consolidación del streaming como el medio principal de consumo musical.

Puedes escuchar la lista completa de las canciones más escuchadas en Apple Music aquí.

Reflexiones sobre el éxito

Sheeran mismo parece consciente de la desproporción entre sus expectativas iniciales y el resultado final. “Nunca he visto ‘Shape of You’ como la canción por la que me recordarán”, admitió. “Pero es raro dondequiera que voy, porque viajamos a todas partes y tocamos en todas partes… esa canción simplemente se abre camino por todas partes”.

La dominación de “Shape of You” también ilustra cómo el streaming ha cambiado la definición de éxito musical. Ya no se trata solo de ventas de sencillos o reproducciones en radio, sino de entrar en, los distintos algoritmos, lo que sea que ello signifique.

Con 11 canciones en el top 500 de Apple Music, Sheeran ha demostrado una capacidad consistente para crear música que resuena con audiencias masivas, un logro que merece reconocimiento profesional independientemente de las preferencias personales.

