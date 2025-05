Ed Sheeran sorprendió a sus fans mexicanos con un mini concierto en Garibaldi

El cantante Ed Sheeran decidió celebrar por todo lo alto su gran regreso a México luego de casi una década. ¿Cómo lo hizo? Con una presentación sorpresa en el mítico Salón Tenampa, ubicado en Garibaldi, Ciudad de México, donde además convivió con los afortunados que se encontraban en el lugar. ¡Aquí te contamos los detalles!

Al estilo de Rauw Alejandro y Maluma, el intérprete de temas como “I Don’t Care” y “Shape of You” agradeció el apoyo que sus fans mexicanos le han brindado a lo largo de su trayectoria con un mini concierto en un emblemático sitio reconocido por su riqueza musical.

“He estado dando conciertos pop por todo el mundo. Esta es la primera vez que regreso a México en unos ocho años. Quería venir a hacerlo aquí, con estos chicos. Vamos a tocar algunas canciones“, expresó el británico desde el Salón Tenampa, en la Plaza Garibaldi, la noche del pasado 14 de mayo.

Con guitarra en mano y sobre un escenario improvisado, Ed Sheeran protagonizó una presentación en la que incluyó algunos de sus más grandes éxitos, incluyendo: “Photograph”, “Old Phone”, “Castle on the Hill” y “Thinking Out Loud”.

A la par de sus interpretaciones, el artista multipremiado compartió varias reflexiones con el público que gozó del show. Una de ellas incluyó el motivo por la que decidió presentarse en dicho salón, dejando entrever la admiración que siente por la diversidad cultural de México.

“La razón por la que quise hacer este concierto aquí es porque sé que ha sido un lugar muy legendario para muchas bandas y artistas de Latinoamérica. Han venido aquí a escribir canciones, a tomar, a compartir música. Y yo quiero cerrar el show con algo de mi cultura y algo de la suya“, expresó.

Para concluir, Ed Sheeran indicó que dicha presentación le trajo recuerdos de sus inicios en la escena musical: “Durante los últimos 10 años he tocado en estadios miles de personas, y esta es la forma en que empecé tocando música. Extrañaba hacer esto. Con este álbum pensé: ‘¿Por qué no hacerlo de nuevo por un tiempo?’“, añadió.

No pasó mucho tiempo antes de que decenas de imágenes y videos del concierto hicieran acto de presencia por medio de redes sociales, donde los internautas aplaudieron la idea del cantante y lo felicitaron por mostrarse agradecido ante la gente que lo apoya.

