Ed Sheeran tropieza, pero se recupera con estilo en su entrada al escenario en Japón

Ed Sheeran retoma su gira, titulada +-=÷× Tour (pronunciado “Mathematics”), con un arranque muy esperado. El pasado sábado, el cantante de 32 años inauguró la serie de conciertos en Japón en el Kyocera Dome de Osaka. A pesar de que la presentación transcurrió sin problemas para la audiencia, Sheeran estuvo a punto de sufrir un percance notable.

Un video compartido en su cuenta de Instagram capturó el momento en el que, mientras subía apresuradamente las escaleras hacia el escenario, tropezó y cayó de rodillas, sosteniendo su guitarra. A pesar del breve contratiempo, se recuperó rápidamente, comenzó a tocar la guitarra y dedicó una sonrisa juguetona a la cámara que inmortalizó su caída.

El telonero del espectáculo, Calum Scott, reveló que desde su posición en la parte trasera del estadio, no fue consciente del incidente. “Estaba en la parte más alta del estadio y no lo vi, así que bien hecho, colega”, escribió el intérprete de “Dancing on My Own”.

Aunque este concierto marcó el inicio de la presencia de Sheeran en Japón en 2024, ya había actuado tres veces desde el comienzo del año. La gira comenzó en Bahréin el 15 de enero, continuó con dos actuaciones en Dubai el 19 y 20 de enero, y después de dos noches en Osaka, concluirá en Tokio, en el Tokyo Dome, el 31 de enero.

El ganador de un Grammy continuará su gira por Asia hasta marzo, presentándose en Taiwán, Tailandia, Singapur, Malasia, Indonesia y Filipinas, antes de cerrar el tour en Bombay el 16 de marzo. Durante el verano, llevará su espectáculo récord por Europa, con paradas en Italia, Alemania, España y el este de Europa.

Ed Sheeran anunció estas nuevas fechas mediante un video en Instagram en octubre, expresando su emoción por visitar algunos de sus países y ciudades favoritas en el mundo. Animó a sus seguidores a consultar su página web para conocer las fechas y obtener entradas, concluyendo con un entusiasta: “No puedo esperar a pasar mi 2024 con todos vosotros, bellos seres humanos xx”.

La gira Mathematics ha sido histórica para Sheeran, ya que su carrera de varios años culminó en un impresionante récord en el MetLife Stadium en junio de 2023. Sus dos shows en East Rutherford, Nueva Jersey, generaron una recaudación asombrosa de 18 millones de dólares en taquilla y rompieron el récord de asistencia del estadio con 173,390 fanáticos presentes, según confirmó el estadio a PEOPLE en ese momento.

Sheeran celebró este logro compartiendo en Instagram un video aéreo del concierto lleno, junto con la leyenda: “Tocó mi mayor show en EE. UU. hoy y rompió el récord de entradas en MetLife”. Tras la actuación, el estadio proyectó un mensaje en las pantallas que decía: “Felicidades Ed Sheeran”, señalando que el músico de “Perfect” había establecido el récord de asistencia de todos los tiempos en el lugar con 89,106 personas en un solo concierto.

“Realmente no doy esto por sentado”, expresó Sheeran en su publicación, recordando las palabras de su padre sobre Nueva York y concluyendo con un emotivo: “Hoy se siente como un sueño. Los quiero a todos”.

Ed Sheeran relató su paso por Dubai para conocer el desierto y tocar para los camellos

Ed Sheeran, reconocido cantante británico, recientemente vivió una experiencia en el desierto de Dubai, capturada en una foto compartida en su cuenta de Instagram. Previamente a esta vivencia entre las dunas, Sheeran visitó un local de venta de instrumentos musicales en la ciudad, donde se sumergió en la música, respondiendo preguntas y compartiendo su pasión con los alumnos de una escuela local.

El artista, al ser consultado sobre su reciente presentación en Dubai, expresó su asombro ante la energía del público. “Nunca había sentido una energía como esa. Eran ruidosos en los momentos adecuados y silenciosos cuando era necesario. Fue un espectáculo increíble”, comentó. Además, reveló que ya había visitado el lugar en varias ocasiones, tanto como turista como parte de giras anteriores.

